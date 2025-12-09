Lo que se supone era un paseo para disfrutar el feriado del 8 de diciembre terminó en tragedia. Una joven turista cayó a un abismo mientras paseaba con sus amigos por un mirador en la zona conocida como el Balcón de Trama, ubicado en el distrito de Pozuzo (Pasco).

El Comité de Defensa y Desarrollo de Pozuzo indicó que el rescate del cuerpo de Cynthia Lorena Salas Espíritu, de 28 años, demoró más de tres horas utilizando arnés, camillas, cuerdas y varias rescatistas y personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Su grupo de amigos había tomado los servicios con la agencia Imperio Travel Tours, como parte de un paquete turístico para conocer los atractivos del distrito de Pozuzo.

El presidente del Comité de Defensa y Desarrollo de Pozuzo, Aníbal Trujillo Tineo, informó que rescatistas de este comité, efectivos policiales y personal de salud trabajaron coordinadamente para recuperar el cuerpo.

El cuerpo de Salas Espíritu fue trasladado a la morgue de La Merced (Junín), donde se practicará la necropsia de ley.

¿Dónde está Pozuzo?

Pozuzo está a solo tres horas de la ciudad de Oxapampa, en el valle del río Huancabamba, a una altura entre 600 y 1.850 metros sobre el nivel del mar. Fue fundado por inmigrantes austro-alemanes en el siglo XIX.

Hace una semana, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que Pozuzo, en la región Pasco, ha sido reconocido oficialmente como nuevo “Pueblo con Encanto del Perú”. Este importante nombramiento, formalizado mediante la Resolución Viceministerial N° 067-2025-MINCETUR/VMT.

Con la inclusión de Pozuzo, el Perú alcanza un total de 14 Pueblos con Encanto. Entre ellos figuran Malabrigo y Cascas (La Libertad), Sarhua y Quinua (Ayacucho), Yanque y Sibayo (Arequipa), Villa Rica y Oxapampa (Pasco), Huancaya (Lima), Ollantaytambo (Cusco), Lamas (San Martín), así como Chavín de Huántar y Chacas (Áncash).