Presidente de CADE Educación 2019: “La ciudadanía no solo se forma en la casa o escuela”

Esta edición de CADE Educación contará con diferentes actores del sector. Se desarrollará hoy y mañana en el centro de convenciones del Colegio Médico en Miraflores.

—El lema de este año es “Educando a los ciudadanos para el Perú que queremos”. ¿Por qué se eligió?



Es un llamado a la acción en el que invitamos a todas las instituciones de la sociedad a tomar el rol que les corresponde en la formación de los ciudadanos. La ciudadanía no solo se forma en la casa o escuela, sino también en la calle, en los medios de comunicación, en las redes.



—¿Cuáles son las líneas de acción para que esto no quede en un enunciado?



Primero, definir los roles entre familia y escuela, y crear instancias de diálogo de forma más estructurada. Lo segundo es definir la ciudadanía en el siglo XXI, porque esta ya no se limita al ámbito geográfico y nacional. Tercero, el rol de los institutos y universidades en la etapa previa al ejercicio de la ciudadanía plena. Finalmente, el rol del Estado y del sector privado. Es momento de acabar con la polarización en la que el Estado dice que el privado no debería tener un rol protagónico porque hay educación privada de baja calidad; aunque sabemos que el sector privado también es responsable por la educación de más alta calidad en el país.



—Sobre la definición de roles entre familia y escuela, ¿cómo llegar a un balance tras el fallo de la Corte Suprema que reafirmó el rol rector del Estado en las políticas educativas? Recordará que un colectivo de padres buscó anular –judicialmente– el enfoque de género del currículo.



El enfoque de género no es sino un síntoma de la ausencia de diálogo entre los padres y el sistema educativo formal del país. Esto es menos crítico en las instituciones privadas porque allí hay muchísima más interacción.



—Pero el privado también tiene falencias, sino miremos el caso Telesup. En esa línea, ¿qué opina de la reforma universitaria?



Siempre he dicho que la verdadera reforma empezará el día en que se empiecen a cerrar las instituciones de baja calidad. Debe haber cero tolerancia. Ahora, el hecho de que se esté cerrando o no se haya licenciado una universidad privada es solo la punta del iceberg, porque tenemos instituciones públicas que probablemente no cumplen los requisitos mínimos que demanda la Sunedu, que está haciendo su trabajo como corresponde.

