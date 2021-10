Essalud emitió un comunicado señalando que las designaciones en este sector se hacen cumpliendo las normas y requisitos de acceso a la función pública. Esto,luego que la exgerente general Martha Carolina Linares Barrantes denunciara a través de su carta de renuncia que el actual presidente, Mario Carhuapoma, la habría presionado para hacer nombramientos y ascensos ilegales en cargos directivos en la institución.

“Es potestad de la nueva gestión efectuar los cambios que se consideren necesarios a efectos de cumplir con la labor de la entidad y la finalidad pública de Essalud. Las designaciones se vienen llevando a cabo respetando estrictamente las normas y requisitos de acceso a la función pública; así como las normas pertinentes para designación en cargos de confianza”, se lee en el comunicado.

La carta de la exgerente de Essalud fue difundida por el portal Epicentro TV. Incluso, en la víspera, el seguro social anunció que iba a ser reemplazada por el economista Eloy Durán Cervantes.

En su carta, la exgerente le indica a Carhuapoma: “Desde el inicio de su gestión le he ofrecido soporte técnico (...) sin embargo, he sido sometida a constantes presiones ejercidas por Ud. y sus asesores, para en contraversión a las normas y leyes vigentes, entre otras cosas, incorporar en cargos directivos a personas que no reúnen el perfil técnico requerido”.

En el comunicado de Essalud se indica que el presidente ejecutivo de EsSalud “deja en claro que nunca ha participado en actos administrativos que atenten contra los intereses de la institución y, en esa línea, afirma que tampoco ha incumplido las normas y leyes vigentes”.

Por lo tanto, el funcionario “rechaza de manera categórica haber ejercido presiones o decidido sobre recursos o contratos en el Seguro Social”.

Según el comunicado de Essalud, lo mencionado por la exfuncionaria “corresponde a temas de mero trámite y carácter administrativo que justamente está en manos de la gerencia general regularizar como parte de su función. En tal sentido, debemos señalar que todos los expedientes se encuentran completos y las observaciones fueron levantadas como corresponde hacerlo en estos casos”.

Se añade que frente a situaciones que representan rezagos de anteriores administraciones, la actual gestión ha solicitado la más amplia investigación con intervención de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público a las dos administraciones anteriores del Seguro Social de Salud.