El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció hoy varias medidas orientadas a erradicar la violencia contra la mujer e invocó a todos los peruanos a no ser indiferentes frente a ese problema.

"Esta lucha es tarea de todos y requiere esfuerzo y unidad. No podemos ser indiferentes, seamos parte del cambio, seamos protagonistas y no solo espectadores de un problema grave. No permitamos más muertes de mujeres ni de niñas", remarcó durante una ceremonia por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El jefe del Estado remarcó que es un dato recurrente que los casos de feminicidio vengan precedidos de denuncias de violencia que luego terminan con el asesinato de la mujer. "Actualmente, las comisarías no atienden estas denuncias, que son una alerta de posible feminicidio. Esto debe mejorar inmediatamente. La indiferencia también es violencia, tenemos que involucramos todos”, explicó.

Vizcarra adelantó que se potenciará la Línea 1818 "para convertirla en un canal efectivo" donde las mujeres que no reciban una adecuada atención en la comisaría, al presentar su denuncia, puedan encontrar eco en su reclamo.

Dicha línea telefónica funcionará las 24 horas del día y los operadores serán capacitados por especialistas del Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, entre otros.

El mandatario también precisó que en octubre último fue publicada la Ley N° 30364, en cuyo artículo 15 se establece que los médicos que atiendan a mujeres víctimas de violencia están obligados a denunciar los hechos ante la Policía Nacional, en la comisaría más cercana.

"Vamos a establecer los protocolos que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de esa norma que nos permitirá conocer esos casos de violencia que muchas veces son invisibilizados ya que las víctimas no denuncian", comentó.

-Presupuesto -



El presidente Vizcarra subrayó que la lucha contra la violencia hacia la mujer no es solo un asunto de decisiones y de voluntad política, sino también de presupuesto.

Por ello, dijo que se ha autorizado recientemente la transferencia de S/ 59 millones a favor de diversas instituciones para implementar acciones concretas.

En ese sentido precisó que se ha dispuesto un aumento muy importante en el presupuesto del próximo año para la lucha contra la violencia a la mujer.

"Se incrementará de 164 millones en el 2018 a 435 millones en el 2019 (271 millones más), con el objetivo de financiar la estrategia multisectorial para combatir la violencia a la mujer", enfatizó.

"El 2019 será un año donde se luchará con más fuerza contra esta problemática. Las principales acciones son la ampliación de la red de Centros de Emergencia Mujer (CEM); la creación de 10 fiscalías especializadas; la optimización de 80 comisarías para atender casos de violencia contra la mujer; entre otros", anotó.

