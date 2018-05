Presidente Vizcarra anuncia que aumentarán vuelos cívicos para Purús

El presidente Martín Vizcarra anunció desde la ciudad de Puerto Esperanza, provincia de la capital de Purús (Ucayali), que el Gobierno entregará el presupuesto necesario para duplicar los vuelos de acción cívica a cargo de las Fuerzas Armadas y permita conectar a esta zona fronteriza de la Amazonía con Pucallpa, la capital provincial.



"Me han dicho que hay mucha gente que quiere hacer esta ruta (hasta Puerto Esperanza) y actualmente la oferta no es suficiente. Vamos a duplicar la oferta y poner un vuelo cada semana. Quizá aun no sea suficiente pero poco a poco damos muestras que queremos atenderlos. Analizaremos todas las soluciones integrales con las autoridades", dijo el presidente Vizcarra durante su discurso ante la población de Puerto Esperanza.

En otro momento, el Jefe de Estado colocó la primera piedra del nuevo Puesto de Salud en la capital de Purús, debido a que actualmente el establecimiento de salud es muy básico y no resulta suficiente para la demanda de las 5.000 personas que viven en toda la provincia, tanto en la zona urbana como en las 47 comunidades nativas en la zona rural.



Junto a los ministros de Educación, Daniel Alfaro; Salud, Silvia Pessah y de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa; el mandatario dijo que el gobierno se compromete además a la construcción de una nueva infraestructura para la Institución Educativa Agropecuario Piloto Esperanza.

Vizcarra detalló que junto a las autoridades locales y regionales coordinarán los trabajos de saneamiento básico y sobre el transporte de productos básicos, los cuales actualmente tiene costos excesivos en Purús debido a que trasladados por vía aérea y el costo del flete llega a S/7 el kilo.



-Sobre la carretera-

En Purús existe una polémica por la posible construcción de una carretera que conecte Puerto Esperanza con la ciudad de Iñapari (Madre de Dios). Por un lado un grupo de la población pide una integración terrestre con el resto del país, por otro, existe un rechazo de quienes no están dispuestos a que una vía exponga a la depredación al Parque Nacional Alto Purús, el más grande del Perú y uno de los bosques más biodiversos del mundo, donde además viven indígenas en aislamiento o contacto inicial.

Respecto a esto, el presidente Vizcarra dijo que evaluarán todas las alternativas para brindar una salida sostenible.

En marzo de este año un equipo de El Comercio viajó hasta Puerto Esperanza y reportó la precaria situación de esta provincia fronteriza con Brasil.



Purús tiene una extensión de 17.848 km2 y una población estimada de 5.000 personas. De ellos, solo 1.200 viven en la zona urbana, el resto está repartido en 47 comunidades nativas, habitadas principalmente por las etnias cashinahua, sharanahua, kulina, mastanahua y yine.



La economía en Puerto Esperanza se mantiene a flote por la presencia de funcionarios de gobierno destinados aquí por ser zona de frontera. Se vive con lo básico: un pequeño centro de salud, una oficina de Migraciones, una sede del Banco de la Nación, dos escuelas, una estación de policía, un juzgado de paz, la subregión y una base militar.



Su lejanía los condena a pagar precios exorbitantes por productos como el combustible que llega por vía aérea desde Pucallpa. El flete cuesta S/7 por kilo. Un balón de gas vale S/135, el filete de atún S/7, una bolsa de fideos S/10, la docena de huevos S/6, el kilo de ajo S/16, el kilo de cebolla S/9 y una botella de medio litro de agua S/3,50.



Solo hay dos horas de electricidad al día gracias a un grupo electrógeno, no hay conexión a Internet y con suerte se ven canales de cable. No hay agua potable ni saneamiento básico. Las cifras de salud son un reflejo de esto: la parasitosis alcanza el 70%, la anemia 55% en la provincia y la desnutrición aguda somete al 45% de la población.

