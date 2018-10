Así se vivieron las primeras horas tras la denegación de licencia a Universidad Orval

Sorpresa e incertidumbre. Eso eran las sensaciones de estudiantes y padres de familia que acudieron hoy temprano a la sede de la Universidad Orval, en San Borja, tras enterarse que deberá cesar definitivamente sus actividades en un plazo máximo de dos años, luego de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le denegara la licencia institucional.

Personal de la Sunedu instaló hoy, desde temprano, una carpa en los exteriores de la Universidad Orval a fin orientar a los estudiantes para que estos no se vean afectados en su derecho de recibir estudios de manera ininterrumpida.

Vale precisar que la universidad no deberá recibir a ningún otro estudiante durante todo el tiempo que le tome cesar definitivamente sus actividades académicas. Actualmente, la universidad cuenta con 176 alumnos.

Daniel Navarro, director de Fiscalización de la Sunedu dijo a El Comercio que la Universidad Orval recibió algunas primeras observaciones que no pudo corregir. En total fueron 33 indicadores de las condiciones básicas de calidad que no fueron cumplidas, por lo que la superintendencia tomó la decisión de denegarle el licenciamiento.

"Algunos indicadores que incumplieron fueron, por ejemplo, que no tenga docentes contratados a tiempo completo, que no tenga líneas de investigación, planes y currículos de estudio aprobados adecuadamente, entre otras, que han determinado que no se le entregue la licencia", indicó.

Hasta el momento, los orientadores de la Sunedu han atendido a cerca de 50 estudiantes, quienes han mostrado su preocupación por la situación que atraviesa su universidad. Ellos desean saber si podrán continuar sus estudios o tendrán que matricularse en otra universidad y empezar su carrera desde cero.

"Todavía estoy en estado de negación, no puedo creerlo, nos ha impactado la noticia. No sabemos todavía qué vamos a hacer porque nos ha agarrado de sorpresa", expresó una estudiante que cursa el segundo ciclo de Dirección de Artes Gráficas y Publicitarias en esta casa de estudios.

Ella señaló que hasta el momento las autoridades de la universidad no se han comunicado con los estudiantes. "Lo único que hemos podido conocer de esta situación ha sido por la Sunedu, no por la universidad. Muchos de nosotros estamos muy indignados porque hemos estado toda la mañana aquí y no nos han dicho nada", precisó.

La Universidad Orval deberá informar a la Sunedu el plazo que le tomará cesar sus actividades, el cual es de dos años como máximo (hasta el ciclo 2020-2). Además, no podrá interrumpir el ciclo académico en curso (que culmina en diciembre próximo).

El reglamento para el cierre de universidades establece que la institución con licencia denegada está obligada a generar los mecanismos para asegurar la continuidad de los estudios del alumnado afectado. Uno de estos mecanismos de continuación de estudios es el traslado a otra universidad.



Síguenos en Twitter como @PeruECpe