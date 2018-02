¿Qué proponen los congresistas para frenar las violaciones sexuales?

El debate por las penas que deberían recibir los violadores sexuales está nuevamente sobre la mesa, luego de la violación y asesinato de una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho.

Las autoridades del Ejecutivo están nuevamente en la mira ante la indignación de la población que está pidiendo justicia.



¿Pero qué pasa con los que elaboran las leyes? En la comisión de justicia del Congreso hay un paquete de al menos nueve proyectos de ley referidos a la violación sexual de mayores y menores de edad.



La mayoría de bancadas ha presentado al menos una propuesta legislativa, algunas se han quedado en la comisión y otras han sido debatidas pero aún no han pasado al Pleno.



A continuación, un resumen de lo que proponen los parlamentarios para frenar el abuso sexual.



Fuerza Popular:



1.- (0213/2017-CR) Proyecto que propone modificar el artículo 82 del Código Penal .



Con esta propuesta, se busca incluir en el artículo N° 82 que determina el inicio de los plazos de prescripción para los delitos. Se pide incluir que en el caso de violación sexual a menores de edad, el plazo de prescripción recién se contabilice a partir del día en que la víctima cumpla la mayoría de edad.



Esto se da para evitar que los casos prescriban por falta de denuncia. Si las víctimas son menores, solo los padres o tutores pueden hacer la denuncia. Si no lo hacen, las víctimas podrán hacerlo al cumplir la mayoría de edad sin que el delito haya prescrito.





2. (02316/2017-CR) Proyecto de ley que eleva la pena y vincula a la víctima con el agresor



Este proyecto, presentado en enero de este año, busca elevar la pena por el delito de violación sexual que es de 6 a 8 años de cárcel a que no sea menor de 15 ni mayor de 20 años.



Además, incluye que la pena será no menor de 12 ni mayor de 18 años, si el autor es docente, profesor, instructor, entrenador o auxiliar de educación del centro educativo donde estudia o estudió la víctima.



3.- (02165/2017-CR)Proyecto de ley que aumenta las penas por violación sexual



Además de pedir el aumento de la pena por violación sexual hasta un máximo de 25 años de cárcel, el proyecto busca incluir el Artículo 173 B en el que se disponga un tratamiento pos penitenciario del abusador para evitar que caiga en reincidencia.



APRA:



4.- (02305/2017-CR) Proyecto de ley que declara imprescriptibilidad para delitos de violación sexual



Este proyecto fue presentado en enero de este año y busca modificar el artículo N ° 80 del Código Penal que define los lazos de prescripción de los delitos.



La propuesta pide que la acción penal se determine imprescriptible cuando se trata de delitos de violación sexual que refieren los artículos 170,171,172,173,173a,173b,174 y 176. y sus formas agravadas.



Además busca incorporar el artículo 173 B para sancionar con penas no menores a 10 años las proposiciones a niños, niñas y adolescentes menores de 14 años con fines sexuales por medios tecnológicos.





Nuevo Perú:



5.- (02258/2017-CR) Proyecto de ley que amplía plazos de prescripción



Este proyecto, al igual que el presentado por el partido fujimorista, también propone modificar el artículo 82 del Código Penal para precisar que la prescripción de la acción penal inicie cuando la víctima alcance la mayoría de edad y realice la respectiva denuncia ante las autoridades.



6.-(2174/2017-CR) Proyecto de ley que garantiza la reparación civil a favor de las víctimas de violación sexual



Esta propuesta modifica el artículo 92 del Código Penal que define la reparación civil haciéndolo más amplio. En este proyecto se agrega que la reparación civil es un derecho de la víctima que se determina con la pena y debe hacerse efectiva durante el tiempo que dure la condena. Si no ha sido pagada en su totalidad, el condenado no podrá acceder a la rehabilitación automática.



Además, pide un aumento de penas para el delito de violación sexual. Pide que se castigue con una pena no menor de 20 ni mayor de 30 años.



Incluso pide la cadena perpetua para los violadores de personas con discapacidad física o con retardo mental.



PPK:



7. (2119/2017-CR) Proyecto de ley que incrementa penas de violación sexual



El partido oficialista propone castigar la violación sexual con pena no menor de 10 ni mayor de 18 años de cárcel.



Además, incluye que la pena será no menor de 25 ni mayor de 35 años de cárcel si el autor es docente u auxiliar del colegio de la víctima o si tiene condición de líder religioso o de alguna organización religiosa o espiritual que tenga influencia sobre la víctima.



Alianza por el Progreso



8.- (2115/2017-CR) Proyecto de ley que aumenta pena de violación y propone castración química



Este proyecto propone la castración química como sanción complementaria para quienes hayan cometido el delito de violación sexual contra menores de 14 años.



Se determina que el juez podrá imponer de manera complementaria la aplicación de determinado compuesto químico que permita controlar la libido del agresor.



Acción Popular:

​

9.- (460/2016-CR) Proyecto de ley que prevé la aplicación de la castración química en casos de delitos sexuales



Este proyecto de ley presentado por el parlamentario Yohny Lescano también propone la castración química como medida complementaria a la privativa de libertad en casos de violencia sexual cuando el juez la estime pertinente.