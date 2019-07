Propuesta de adelanto de elecciones: ¿qué opinan los gobernadores regionales?

El gobernador regional de Cajamarca y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mesías Guevara, fue una de las autoridades que manifestó su apoyo al proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dio este anuncio durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. La propuesta formula que las elecciones previstas para el 2021 se realicen el próximo año. Dicha reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum.

En diálogo con El Comercio, el gobernador Guevara sostuvo que este era una anuncio previsible y esperado por la ciudadanía, y "por toda la clase política que piensa en el Perú y sobre todo por las provincias".

"Esta medida se veía venir porque la actual representación nacional lamentablemente, por su actuación, se ha ganado a pulso no solo el desprestigio, sino también el clamor popular para ir por una renovación de la clase política", dijo a este Diario.

Consultado sobre el impacto de esta decisión en los conflictos sociales del país para los que aún no se avizoran soluciones concretas, dijo que la incidencia no tiene que ser negativa. "El Congreso no ha estado involucrado en el problema de Tía María, Las Bambas, y mucho menos en lo que significa la reactivación económica. Por lo tanto, el impacto, si es que hubiese, no veo que sea grave para el país", añadió Guevara. Además, dijo que el anuncio de una Nueva Ley General de Minería podría acelerar la resolución de los conflictos en el sur del país.

A través de un pronunciamiento, la ANGR expresó que el país es

consciente que existe una profunda crisis del sistema político y electoral en el Perú. "Estamos de acuerdo con una política como instrumento de desarrollo para el país, pero no en una política como instrumento para defender intereses particulares y de grupos", se lee en el comunicado.

Por ese motivo, saludaron la decisión del adelanto de elecciones propuesta por Vizcarra.

El presidente Vizcarra y el presidente de la ANGR, Mesías Guevara. (Foto: Presidencia) El Comercio

Por su parte, el gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi, también respaldó el anuncio del presidente, de quien destacó su recorrido por varias provincias del país. "El Congreso de la República ha perdido credibilidad y, más bien, en estos últimos días ha blindado casos de corrupción", dijo Tonconi en conversación con este Diario.

"Este planteamiento de presentar un proyecto para adelantar la elecciones es bien recibido por la población, fundamentalmente del sur del país", añadió Tonconi. El 25 de julio, el gobernador de Tacna fue una de las autoridades de la Macro Región Sur que se reunió con el presidente Vizcarra debido a las protestas sociales en contra del proyecto minero Tía María.

Destacó que a partir de los GORE Ejecutivo han podido acercarse más al Gobierno central. "Vamos a respaldar la decisión del presidente de la República".

El gobernador Tonconi en una de sus participaciones en el GORE Ejecutivo. (Foto: Región Tacna) El Comercio

En Puno, el gobernador regional Walter Aduviri también secundó la posición que manifestaron los demás gobernadores regionales sobre el adelanto de elecciones generales.

"En los últimos años, hemos visto que la mayoría de este Congreso está protegiendo la corrupción, especialmente jueces y fiscales corruptos. En ese marco necesitamos una nueva Constitución y nuevas elecciones, por eso debió cerrar el Congreso", declaró Aduviri Calisaya a El Comercio.

Javier Gallegos, gobernador regional de Ica y secretario de la ANGR, también dio a conocer su respaldo al presidente Vizcarra. "No puede ser posible que el Congreso siga perjudicando al Perú, así que mi respaldo total al mensaje del presidente", comentó la autoridad.

Gallegos también cuestionó la labor que ha cumplido el Congreso y que el adelanto de los comicios no perjudicará la coyuntura actual.

"Creo que es necesaria (la nueva elección) porque el Congreso no está cumpliendo su rol y esto perjudica. Yo pensé incluso que iba a tomar una decisión más radical. Ha sido una decisión inteligente y valiente". "Si el Congreso decide adelantar las elecciones en nada se está perjudicando a la población peruano. Al contrario, podemos tomar na decisión más firme y segura", añadió. Gallegos anunció que esperan reunirse en agosto con el presidente y el primer ministro, Salvador del Solar.

El gobernador regional de Ica, Javier Gallegos. (Foto: Violeta Ayasta) El Comercio

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, dijo que la decisión del presidente responde a una lectura importante de lo que piensa el país sobre el debilitamiento de las instituciones. "Entrar en un nuevo proceso democrático afianzaría la democracia y reforzaría dos poderes del Estado que han tenido muchas debilidades en los últimos tres años", dijo a El Comercio. "Esperamos que esto ayude a impulsar el crecimiento económico y se garanticen los proyectos anunciados", añadió.

El gobernador Benavente dijo que el mensaje del presidente Vizcarra es una acto de "desprendimiento" que tendrá el respaldo de las autoridades regionales. Asimismo, dijo que es necesario resguardar los proyectos que ya están siendo ejecutados.

El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, junto al presidente Vizcarra. (Foto: Presidencia) El Comercio

Finalmente, el gobernador de Junín, Vladimir Cerrón Palomino, sostuvo que es necesario estar pendiente de los parámetros bajo los cuales se darían las nuevas elecciones de aprobarse la reforma constitucional. "El presidente se ha enfrentado al Congreso más reaccionario, pero a la vez mediocre, que ha tenido el Perú. Su valentía debe resaltarse sin mezquindades", añadió a través de su cuenta de Twitter.

El gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo, destacó la firmeza del presidente de proponer el adelanto de elecciones generales al 2020. Por otro lado, los gobernadores regionales de La Libertad, Manuel Llempén Coronel; de Áncash, Juan Carlos Morillo; y Ayacucho, Carlos Rúa; también coincidieron en que estos cambios eran exigidos por el país. "Necesitamos un país con un horizonte claro, que luche contra la corrupción e impulse el crecimiento económico", dijo Rúa a la Agencia Andina.

*Con colaboración de Carlos Fernández.

