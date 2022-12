“Estamos tres días sin agua ni comida. Hay niños, ancianos, estamos sufriendo bajo el sol y sin dinero”. Desde el kilómetro 503 de la Panamericana, en el sector Nuevo Chao de la provincia de Virú, La Libertad, una pasajera varada desde el domingo pide ayuda a través de radio Exitosa para poder llegar a su destino. Así como ella, miles de personas llevan varios días impedidos de moverse debido a las múltiples protestas que han bloqueado carreteras de al menos 13 regiones del país.

Según el reporte de la Sutrán, hasta las 4 p.m. de hoy, martes 13, eran más de 70 vías bloqueadas por manifestantes en Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ica, Amazonas, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa y Tacna.

#PNPInforma 🚨| Esta es la situación de las vías a nivel nacional. Actualizado [13DIC2022/ 08:00 horas] pic.twitter.com/DhZtESTSwj — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 13, 2022

Los escenarios se repetían: llantas quemadas, piedras y violencia contra los conductores o pasajeros que intentaban cruzar los piquetes de manifestantes que exigen nuevas elecciones generales tras el golpe de Pedro Castillo.

Personas varadas cerca al Barrio Chino, en Ica, exigen una pronta solución debido a que sus productos se están malogrando. / Hugo Curotto

Además de la situación de los pasajeros varados -algunos enfermos-, la preocupación por el cierre de las vías implicaba el riesgo para terceros. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, pedía el pase de camiones transportadores de oxígeno, productos e insumos médicos o personal de salud.

Piden acciones

Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte y gerente general de la Asociación de empresas de transporte interprovincial de pasajeros, pidió que se declare estado de emergencia en la Red Vial Nacional para garantizar el respeto al libre tránsito.

“Están destrozando todas las actividades económicas. El 90% de los productos que se distribuyen en el país lo hacen por vía terrestre. Nuestro puerto está colapsando porque no tienen cómo sacar los productos”, dijo.

En diálogo con este Diario, Ojeda recordó que solo este año hubo dos antecedentes de declaratoria de emergencia en la red vial nacional cuando el gobierno del expresidente Castillo emitió los decretos Nº 035-2022-PCM y Nº 074-2022-PCM ante los paros de transportistas de abril y junio pasado. Con este tipo de medidas se autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar el orden en dichas zonas.

Hasta esta tardes el Ejecutivo había declarado estado de emergencia en 51 distritos de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín.

“Son aproximadamente 9 mil buses que están varados o no pueden salir. Eso significan unos 45 mil pasajeros afectados”, dijo.

Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, añadió que los efectos de la violencia también empezarán a sentirse en el precio de los alimentos debido a que miles de trabajadores dedicados a la agricultura no pueden acudir a sus labores, generándose desabastecimiento: “Hay productos que no se están cosechando y al ser perecibles, si esto no se soluciona, pronto se van a echar a perder”

“Hay una protesta válida y social, pero desgraciadamente hay grupos que están aprovechando esta situación, incitando a atacar a empresas”, añadió.

Para Ojeda también era cuestionable que hasta la tarde no haya habido titular de Transportes y Comunicaciones con quien coordinar. Paola Lazarte juró en el cargo recién a las 4:38 p.m. de hoy, en el sexto día de manifestaciones.