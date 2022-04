Entrevista a Gustavo Navarro, exdirector de Hidrocarburos

“Hay que apostar por el gas natural”

—El 12 de abril entrará en operaciones la refinería de Talara. ¿Esto ayudaría a reducir el precio del combustible?

Petro-Perú produce combustible a partir del crudo que compra. Y este lo paga en dólares a la cotización internacional. No hay una razón técnica que justifique una reducción del combustible. Lo que sí es verdad es que la refinería va a permitir producir productos limpios, con menor contaminación. De paso, se ahorra la importancia de productos como la gasolina de alto octanaje o diésel. Pero esos ahorros van a permitir que Petro-Perú pague toda la inversión.





—¿Qué medidas a largo plazo se pueden ejecutar para evitar una nueva crisis del combustible?

En cuanto se resuelva el conflicto bélico, los precios podrán bajar, pero no será algo inmediato. Pero no se puede determinar cuándo acabará, por eso la medida de reducir el ISC del combustible tiene sentido. Pero no hay que perder de vista las medidas de fondo: ayudar que los vehículos de carga pesada pasen a gas natural. La tecnología ya permite cosas tan buenas como el gas natural licuefactado (GNL), que da una autonomía de 1.000 kilómetros. Además, el gas natural es mucho más barato, es abundante en el país y es más limpio.





—El gas natural a escala mundial también se ha visto afectado...

En los últimos meses, a escala mundial, ha subido el precio de todos los combustibles, incluyendo el gas natural. Sin embargo, este combustible se mantuvo con un precio estable en el Perú. Su precio no subió porque el contrato de Camisea tiene una cláusula de ajuste de precios que solo aplica una vez al año, y esta ya se aplicó en diciembre.