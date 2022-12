El aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco volvió a iniciar sus operaciones tras estar cerrado debido a las violentas protestas en la región que exigen la salida de Dina Boluarte de la presidencia y el adelanto de elecciones generales.

MIRA AQUÍ | Protestas en Cusco: servicio de trenes desde y hacia Machu Picchu son suspendidos

Autoridades informaron que el primer vuelo es a la 1:30 de la tarde y embarcará alrededor de 80 personas, entre turistas extranjeros y nacionales.

Según Eduardo Poblete, fiscal de prevención del delito, la aerolínea LAN programó otros 17 vuelos durante el día.

¡Lo último!#Cusco El MTC informa que el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete reinicia hoy sus operaciones. Con las debidas medidas de seguridad, a las 13:30 horas se efectuará el primer vuelo de Cusco a la ciudad de Lima. #PerúEnPaz pic.twitter.com/BzybmzbSsX — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) December 16, 2022

Ademas, Poblete indicó que se está evaluando la situación de personas que no son pasajeros de Latam, pero que requieren viajar con urgencia por su estado de salud, son mayores de 80 años o son menores de 8 años.

Por último, el fiscal informó que coordinó con la Policía Nacional y el Ejército del Perú para que se brinde una mayor seguridad en el perímetro del aeropuerto.

Reapertura del Aeropuerto en Cusco

Retorno de Machu Picchu

Para la ciudad sagrada se dispuso cuatro vuelos humanitarios que saldrán el día de mañana, sábado 17 de diciembre, a los turistas que se encuentran varados. Según el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca, son 500 las personas afectadas.

En medio del estado de emergencia, el Gobierno decretó inmovilización social obligatoria, más conocida como toque de queda, durante 5 días en 15 provincias de 8 regiones del país ante las violentas protestas y enfrentamientos que han dejado más de 7 muertos. Esto pese a que algunos integrantes del Ejecutivo habían descartado esa posibilidad.

LEE MÁS | El drama de los niños que no pueden llegar a hospitales en Lima por bloqueos

Los horarios en los que se aplicará el toque de queda será de 6 p.m. a 4 a.m., de 7 p.m. a 4 a.m. y de 8 p.m. a 4 a.m. en las provincias mencionadas.