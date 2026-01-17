Provías Nacional, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), viene trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender las emergencias viales que se registran en diversas regiones del país a causa de las lluvias intensas, las cuales han provocado huaicos, inundaciones y daños en carreteras y puentes.

Así lo informó Claudia Dávila, directora de Provías Nacional, quien señaló que la entidad tiene equipos técnicos desplegados a nivel nacional, así como maquinaria pesada estratégicamente ubicada en puntos críticos que se activan recurrentemente cada año, con el objetivo de brindar una atención inmediata y oportuna.

“Las zonales cuentan con el presupuesto asignado para atender las emergencias que ocurran” , precisó en declaraciones a Exitosa.

Provías Nacional interviene día y noche en las regiones. (Foto: Andina)

Dávila indicó que el Poder Ejecutivo emitió un decreto de urgencia que permite intervenir de forma inmediata ante este tipo de situaciones. Detalló que Provías Nacional cuenta con un presupuesto específico para emergencias, lo que facilita el despliegue rápido de maquinaria propia o el alquiler de equipos en los tramos donde se requiera reforzar la capacidad logística.

En ese contexto, informó que recientemente se trasladó a Áncash para atender una emergencia ocasionada por la activación de siete quebradas, donde ya se ejecutan trabajos para restablecer la transitabilidad. Añadió que Provías Nacional administra directamente unos 12,000 kilómetros de vías, mientras que el MTC tiene a su cargo 6,000 kilómetros de rutas concesionadas y 22,000 kilómetros de vías no concesionadas, además de las carreteras vecinales que son atendidas mediante convenios con Provías Descentralizado.

Provías Nacional refuerza atención vial en todo el país. (Foto: Andina)

Respecto al puente destruido por un huaico en Moquegua, a solo 17 días de su inauguración, la funcionaria aclaró que la infraestructura de 20 metros de longitud fue ejecutada por la Municipalidad Distrital de Quinistaquillas. Indicó que se ha tomado nota de los recursos disponibles del municipio para la reposición del puente y expresó la disposición de Provías Nacional para brindar el apoyo necesario a fin de restablecer la transitabilidad en la zona.

Sobre la emergencia vial en la carretera Fernando Belaunde Terry, en Amazonas, Dávila informó que actualmente trabajan tres retroexcavadoras en ambos frentes y 30 volquetes, lo que ya permitió habilitar un pase peatonal seguro. Además, anunció que en las próximas horas se recuperará el tránsito de vehículos ligeros y que la concesionaria garantizó que al día siguiente se restablecerá parcialmente la plataforma para el paso de vehículos pesados.

Finalmente, resaltó la importancia de los planes de contingencia y la intervención preventiva, como la descolmatación de ríos, aunque reconoció que la geografía del país y el impacto del cambio climático hacen más compleja la tarea. Asimismo, exhortó a los alcaldes a registrar las emergencias en la plataforma del MTC y recomendó a la ciudadanía respetar las indicaciones del personal, evitar cruzar huaicos activos y utilizar rutas alternas seguras.

