A fin de garantizar la protección y conservación de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial (PIACI), así como evitar la invasión de sus tierras, el pasado 14 de octubre, las reservas indígenas Isconahua, Mashco Piro y Murunahua fueron inscritas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), órgano adscrito al Ministerio de Justicia.

► Desafíos 2019 en Perú: más de 23 mil delitos ambientales por resolver

Vale precisar que la figura de ‘reserva indígena’ fue creada por la Ley N° 28736 (Ley PIACI), aprobada en el 2006, que dispone la adecuación de las cinco reservas territoriales que existen en el Perú a esta nueva categoría, a fin de dotar a estas áreas de un mayor nivel de protección legal y establecer con claridad las medidas de control y las limitaciones en cuanto al acceso y desarrollo de actividades en dichos territorios. Las tres reservas indígenas antes mencionadas fueron categorizadas a través del Decreto Supremo N° 007-2016-MC.

La ministra de Justicia, Ana Revilla, precisó a El Comercio que la protección a estas poblaciones altamente vulnerables necesita tener un respaldo jurídico. “Son población a la que la humanidad tiene que preservar y hacer todo lo posible para que no se extinga. Al ser inscritas en la Sunarp, si algún grupo maderero o de minería ilegal quiere introducirse el Estado tiene que sacarlos inmediatamente. Con esta medida estas áreas no pueden ser sujetas de concesiones de ningún tipo. Estos pueblos son la reserva histórica del Perú”, señaló.

- Acciones de control -

Las acciones de monitoreo de estas áreas son desplegadas por el Ministerio de Cultura (Mincul), a través de puestos de control y vigilancia, donde han destinado agentes de protección. Solo en las cuatro reservas comprendidas entre Ucayali y Cusco (ver gráfico) existen ocho de estos puestos, con 27 agentes.

Ángela Acevedo, viceministra de Interculturalidad del Mincul, explicó a este Diario que las acciones que lleva a cabo el sector buscan evitar que las reservas indígenas se vean amenazadas por actividades como la tala ilegal y el narcotráfico. “Lo que tenemos son puestos de control en las posibles entradas a las reservas, que son los ríos. En algunos casos manejamos los puestos junto con el Sernanp, ya que a veces se cruza con áreas naturales protegidas”, dijo.

Agregó que las reservas indígenas son en general tierras de la Amazonía súper remotas, donde generalmente no hay presencia de nada.

- Protección a las PIACI -

Miguel Macedo, integrante del Instituto del Bien Común (IBC), sostuvo que esta inscripción te da una ventaja porque pone más frenos para asignar títulos de propiedad o entregar terrenos donde viven los aislados. “Más allá de eso la legislación peruana no es la más segura para las PIACI porque hay algunas cosas poco comunes en relación a las de otros países de Latinoamérica”, dijo.

Añadió que el trabajo del Mincul se centra en tener agentes de protección y en generar espacios a nivel intersectorial, regional y nacional. Me parece que descuidan el trabajo de paisaje, fortalecer a las comunidades vecinas, darles alternativas económicas para que mejoren su calidad de vida, de modo que ellos se involucren. “Si no tienes como aliados a la gente cercana a las reservas queriendo proteger a los asilados, estas no van a funcionar. Se tiene que pensar en un trabajo integral de paisaje”, precisó.

Las amenazas de las reservas indígenas: migración, cultivos de coca, invasores, madera ilegal, el Estado superpone derechos de minería y petróleo que son un riesgo para los aislados. La menor amenaza son las poblaciones vecinas, siempre y cuando se mantengan trabajando de manera ordenada y tampoco se vean amenazadas.

Por su parte, la ministra de Justicia, Ana Revilla, dijo a este Diario que al ser inscritas en Sunarp “Si algún grupo maderero o de minería ilegal quiere introducirse el Estado tiene que sacarlos inmediatamente porque esta área está bajo protección. Además, con esta medida estas áreas no pueden ser sujetas de concesiones de ningún tipo”, indicó.

“Estas son poblaciones altamente vulnerables, que incluso pueden morir por tener un contacto con alguien con gripe. Es una población a la que la humanidad tiene que preservar y hacer todo lo posible para que no se extinga. Conviven con la naturaleza de una forma especial, usan los recursos naturales y sobreviven en base a lo que la naturaleza les da. Son la reserva histórica de na humanidad”, señaló Revilla.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe