La pugna magisterial [INFORME]

El 26 de mayo, durante una asamblea del Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del Sutep, el dirigente Pedro Castillo Terrones anunció la convocatoria de una nueva huelga docente a partir del 18 de junio.

Los rostros y las intenciones no son nuevos: Castillo comandó la última etapa del paro que interrumpió por 75 días el año escolar 2017. Dicha protesta se inició en Cusco en junio, pero luego se extendió a 21 regiones –donde se registraron enfrentamientos con la PNP– y se suspendió en Lima en setiembre.

El reclamo principal era el aumento del piso salarial (sueldo mínimo) para el magisterio, de S/1.200 a S/4.050 (valor de 1 UIT). Tras lograr un consenso con el Ejecutivo, se acordó que el incremento llegue a S/2.000, lo cual se concretó en noviembre pasado.

—Reclamo principal—

En diálogo con El Comercio, Castillo indicó que esta nueva huelga docente tiene un reclamo principal: que el Ejecutivo aumente “de manera sustancial” el presupuesto del sector Educación al 2021, a fin de que represente el 6% del PBI. “No creemos que el Gobierno lo resolverá con una varita mágica. Proponemos la elaboración de un cronograma para llegar a ese 6%, con fechas y montos establecidos”, dijo.



Este año, el Gobierno dispuso un presupuesto inicial de S/14.232 millones para el sector Educación, es decir, un 13% menos que en el 2017. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculó que a la fecha, el Perú invierte el 3,7% de su PBI en educación, por lo que aún se está lejos de la meta planteada por este gremio.

—Atomización sindical—

¿Pero a quién representa Pedro Castillo? Según dijo el propio dirigente a este Diario, en la reanudación de la huelga “participará la misma cantidad de maestros” que en el 2017, es decir, unos 20 mil profesores. Sin embargo, él solo representa a una de las tres facciones del sindicato magisterial.



La segunda facción la lidera Ernesto Meza Tica, del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación Regional (Suter) del Cusco. En junio del 2017, él emprendió la huelga docente en su primera etapa, la cual se expandió por el país. En agosto, suspendió el paro en el Cusco tras llegar a un acuerdo con la ex ministra Marilú Martens. Las protestas continuaron en Lima bajo el mando de Castillo.

Meza Tica señaló a El Comercio que en estos meses ha sostenido mesas de diálogo con el Minedu. “Lamentablemente, ninguna ha tenido un resultado concreto. Por ello, hace tres semanas decidimos reanudar la huelga regional este 15 de junio. Castillo se ha querido subir al coche y por eso anunció su huelga para el día 18”, dijo el dirigente.

Según Meza Tica, el Minedu lo convocó a una reunión este 5 de junio para evitar el paro en el Cusco y otras 10 regiones con las cuales coordina. “Nos tienen que presentar el cronograma de aumentos salariales al 2021. Eso sí, deslindamos de la huelga de Castillo. No tenemos nada que ver con él ni con el Sutep. Ellos no tienen representatividad”, concluyó.

La tercera facción es el único gremio legitimado por el Estado: el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep). Este grupo –que tiene 200 mil maestros afiliados– no reconoce a Castillo ni a ningún otro dirigente que no forme parte de su organización, por lo que ya anunció que no participará en la huelga programada para el 18 de junio.

Alfredo Velásquez, secretario general del Sutep, explicó que el 22 de mayo se firmó un acta de conciliación con el Minedu. “Nuestro mecanismo de lucha es la negociación colectiva. El 5 de junio tendremos una última reunión con el Ejecutivo, donde nos harán llegar una contrapropuesta a nuestro pliego de reclamos: aumento del presupuesto del sector, mejora planificada de la infraestructura, entre otros”, dijo.

Velásquez precisó que “es falsa” la representatividad que dice tener Castillo: “La prueba es que él convocó a tres paros entre setiembre del 2017 y abril de este año, y casi nadie los acató. Su única intención es debilitar al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sutep. Busca ser una figura política”.

Castillo les respondió: “Estos seudodirigentes que dicen ser legítimos tienen que demostrar a los maestros cuáles son sus bases. No las tienen”.

—Dilema ministerial—

El ministro de Educación, Daniel Alfaro, recibirá a Pedro Castillo este lunes a las 5 p.m.



Asimismo, fuentes de El Comercio informaron que la comisión del Minedu creada por el ex ministro Idel Vexler para analizar la viabilidad de los aumentos presupuestales en el sector presentará un primer informe este 15 de junio.

Hugo Ñopo, investigador principal de Grade, explicó que la exigencia de la facción de Castillo “es inviable”. “El dinero no alcanza, y si alcanzara, no hay capacidad administrativa para ejecutarlo. El error del Minedu es recibir a este dirigente porque luego aparecerá uno más radical”, dijo.

Para Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Minedu puede hablar con todos los dirigentes que considere, siempre y cuando tenga una estrategia política detrás. “Esto también es responsabilidad del Sutep, que no ha integrado a sus fuerzas regionales. Hoy está deslegitimado y aparecen estos personajes debido a los vacíos sindicales”, señaló.

