Una barra de oro de 5.46 kilos, valorizada en aproximadamente dos millones de soles, fue inmovilizada por el Ministerio Público al estar presuntamente vinculada a actividades de minería ilegal. La diligencia se realizó en un almacén aeroportuario del Callao, en el marco de una investigación por lavado de activos.

El operativo fue encabezado por la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso y la fiscal adjunta provincial Mabel Tucto Albornoz, del séptimo despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Origen sospechoso y alerta de Sunat

La investigación señala que una de las empresas involucradas pretendía exportar la barra de oro a la India, pero la carga fue detectada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), debido a que no se acreditó un origen legal. Tras la alerta, el Ministerio Público dispuso la inmovilización del mineral, cuyo valor fue calculado en 528 mil 218 dólares.

Entre los investigados figuran Juan Carlos Hanco, Efraín Nina, Miguel Ortega y dos empresas individuales de responsabilidad limitada.

La primera empresa fue constituida en 2023 por Hanco y, al año siguiente, traspasada a Nina. Esta habría estado dedicada a la compra y venta de mineral proveniente de Puno y Madre de Dios.

La segunda empresa, representada por Ortega, figuraba como proveedora y procesadora de minerales de la primera.

La fiscalía presume que ambas habrían sido parte de una red para dar apariencia de legalidad al oro de origen ilícito.

Diligencia y próximos pasos

La diligencia contó con la participación de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, peritos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional y especialistas de la Sunat.

La fiscal Tucto Albornoz precisó que la barra de oro permanecerá bajo custodia en una bóveda de la sede aduanera mientras continúan las investigaciones.