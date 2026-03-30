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Desborde de río afectó a campamentos mineros de la zona de Mucumayo, en la provincia de Carabaya, Puno.
Desborde de río afectó a campamentos mineros de la zona de Mucumayo, en la provincia de Carabaya, Puno.
Por Redacción EC

El hallazgo de un primer cuerpo sin vida marcó este lunes 30 de marzo un punto crítico en la emergencia registrada en la zona de Mucumayo, provincia de Carabaya, en la región Puno. La tragedia se desencadenó tras el desborde del río Tambillo ocurrido el domingo 28, que arrasó campamentos mineros y dejó a varias personas en condición de desaparecidas.

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