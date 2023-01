El gobernador regional de Puno, Richard Hancco, se pronunció sobre la polémica frase “Puno no es el Perú” que expresó la presidenta de la República, Dina Boluarte, durante una conferencia de prensa con medios extranjeros el martes 24 de enero.

En declaraciones para radio Exitosa, consideró que lo dicho por la mandataria, por sus “antecedentes” y los “adjetivos” que utilizaría cada vez que se refiere a las protestas en dicha región del país, “estaba dentro de lo que ella misma ha pensado”.

“Puedo creer que a cualquier persona le pasa, a veces decimos cuestiones que no responden necesariamente a lo que intentamos comunicar. Pero por los antecedentes, los adjetivos, (Boluarte) da a entender que eso estaba dentro de lo que ella mismo lo ha pensado”, indicó el gobernador.

Además, dijo estar seguro de que lo expresado por Boluarte “incrementó, aunque sea en un pequeño porcentaje,” las manifestaciones en Lima en contra de su gobierno. “Y acá, en Puno, peor”, aseveró.

Hancco consideró, en ese sentido, que no ve otra salida a la crisis política y social en el país que no sea la renuncia de Dina Boluarte al cargo de presidenta.

SEPA MÁS | Advierten que discurso de Dina Boluarte no contribuye a solucionar la crisis política | ANÁLISIS

“La población pide la renuncia de Dina Boluarte, si me preguntan a mi qué me parece, yo no veo otra salida que la renuncia de Dina Boluarte. Acá hay un tema hasta personal por todas las muertes, el hecho se ha salido de control. La renuncia (de la presidenta) es innegociable, un sector de la población dice que se va, y se va”, manifestó.

Finalmente, criticó a la mandataria por decir que detrás de las protestas contra su gobierno se encontrarían personas vinculadas a actividades ilegales como el narcotráfico o la minería ilegal.

“Yo no sé qué actividades ilícitas más van a entrar (en los dichos de Boluarte). No podemos hablar de treguas si seguimos haciendo eso o si seguimos diciendo que entre manifestantes se están matando”, refirió.