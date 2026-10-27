Vista aérea de la franja de tierra y vegetación que bordea el lago Titicaca, en el área donde se registró el incendio forestal. (Foto: EC)
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Vista aérea de la franja de tierra y vegetación que bordea el lago Titicaca, en el área donde se registró el incendio forestal. (Foto: EC)
  • Vista aérea de la franja de tierra y vegetación que bordea el lago Titicaca, en el área donde se registró el incendio forestal. (Foto: EC)
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    Vista aérea de la franja de tierra y vegetación que bordea el lago Titicaca, en el área donde se registró el incendio forestal. (Foto: EC)

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    Vista aérea de la franja de tierra y vegetación que bordea el lago Titicaca, en el área donde se registró el incendio forestal. (Foto: EC)

  • Vista aérea de las viviendas ubicadas a orillas del lago Titicaca, cerca de los sectores afectados por el incendio forestal en Puno. (Foto: EC)
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    Vista aérea de las viviendas ubicadas a orillas del lago Titicaca, cerca de los sectores afectados por el incendio forestal en Puno. (Foto: EC)

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    Vista aérea de las viviendas ubicadas a orillas del lago Titicaca, cerca de los sectores afectados por el incendio forestal en Puno. (Foto: EC)

  • Panorámica de la Reserva Nacional del Titicaca, donde el incendio forestal arrasó con más de 200 hectáreas de cobertura natural. (Foto: EC)
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    Panorámica de la Reserva Nacional del Titicaca, donde el incendio forestal arrasó con más de 200 hectáreas de cobertura natural. (Foto: EC)

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    Panorámica de la Reserva Nacional del Titicaca, donde el incendio forestal arrasó con más de 200 hectáreas de cobertura natural. (Foto: EC)

  • La vista aérea permite observar la extensión de la vegetación y las zonas de tierra que rodean el espejo de agua en el área afectada. (Foto: EC)
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    La vista aérea permite observar la extensión de la vegetación y las zonas de tierra que rodean el espejo de agua en el área afectada. (Foto: EC)

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    La vista aérea permite observar la extensión de la vegetación y las zonas de tierra que rodean el espejo de agua en el área afectada. (Foto: EC)

  • Las viviendas de los Uros se encuentran distribuidas a lo largo de la ribera del lago Titicaca, cerca de los sectores donde se registró la emergencia. (Foto: EC)
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    Las viviendas de los Uros se encuentran distribuidas a lo largo de la ribera del lago Titicaca, cerca de los sectores donde se registró la emergencia. (Foto: EC)

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    Las viviendas de los Uros se encuentran distribuidas a lo largo de la ribera del lago Titicaca, cerca de los sectores donde se registró la emergencia. (Foto: EC)

  • Vista aérea de la vegetación y el terreno en la Reserva Nacional del Titicaca, donde el incendio dejó una extensa superficie afectada. (Foto: EC)
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    Vista aérea de la vegetación y el terreno en la Reserva Nacional del Titicaca, donde el incendio dejó una extensa superficie afectada. (Foto: EC)

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    Vista aérea de la vegetación y el terreno en la Reserva Nacional del Titicaca, donde el incendio dejó una extensa superficie afectada. (Foto: EC)

  • Panorámica de la cobertura natural de la reserva, en la zona donde se desarrollaron las labores para extinguir el fuego. (Foto: EC)
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    Panorámica de la cobertura natural de la reserva, en la zona donde se desarrollaron las labores para extinguir el fuego. (Foto: EC)

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    Panorámica de la cobertura natural de la reserva, en la zona donde se desarrollaron las labores para extinguir el fuego. (Foto: EC)

  • Vista aérea del contraste entre el terreno y la vegetación que rodean el lago en los sectores afectados por el incendio forestal. (Foto: EC)
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    Vista aérea del contraste entre el terreno y la vegetación que rodean el lago en los sectores afectados por el incendio forestal. (Foto: EC)

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    Vista aérea del contraste entre el terreno y la vegetación que rodean el lago en los sectores afectados por el incendio forestal. (Foto: EC)

  • Imagen aérea de las viviendas y la franja de tierra junto al lago Titicaca, en el área cercana a los sectores de Uros Chulluni y Chimú. (Foto: EC)
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    Imagen aérea de las viviendas y la franja de tierra junto al lago Titicaca, en el área cercana a los sectores de Uros Chulluni y Chimú. (Foto: EC)

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    Imagen aérea de las viviendas y la franja de tierra junto al lago Titicaca, en el área cercana a los sectores de Uros Chulluni y Chimú. (Foto: EC)

Por Redacción EC

El incendio forestal que afectó los totorales de la Reserva Nacional del Titicaca, en Puno, fue extinguido tras arrasar con más de 200 hectáreas de cobertura natural. Las imágenes aéreas muestran cómo quedó el área afectada por las llamas en los sectores de Uros Chulluni y Chimú, cerca de las islas de los Uros.

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