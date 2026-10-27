El incendio forestal que afectó los totorales de la Reserva Nacional del Titicaca, en Puno, fue extinguido tras arrasar con más de 200 hectáreas de cobertura natural. Las imágenes aéreas muestran cómo quedó el área afectada por las llamas en los sectores de Uros Chulluni y Chimú, cerca de las islas de los Uros.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-INDECI), el fuego fue extinguido aproximadamente a las 20:50 horas, luego de las acciones de respuesta desplegadas en la zona. El siniestro había afectado una extensa área de vegetación natural y requirió la intervención de distintas instituciones.

La Marina de Guerra del Perú desplegó la patrullera lacustre PL-296 Rmis para reforzar las labores de extinción. La unidad movilizó a siete tripulantes capacitados, un oficial a cargo y un médico, además de equipos especializados para combatir las llamas desde el agua.

La embarcación cuenta con un sistema de lucha contra incendios, una motobomba y mangas que permiten atender este tipo de emergencias. Su intervención se produjo ante la reactivación del fuego en los sectores de Chulluni y Chimú, donde el personal naval ya había trabajado previamente.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, confirmó que el incendio había sido controlado y destacó la participación de la Marina de Guerra. “El incendio ya está controlado. Este año hemos enfrentado más de 700 incendios” , señaló.

Los canales y espejos de agua de la zona favorecieron la contención de las llamas y evitaron que el fuego se extendiera hacia otros sectores. Según la información difundida por las autoridades, no se reportó peligro para las islas de los Uros.

Tras extinguirse el incendio, se coordinaron nuevas acciones para evaluar la superficie afectada, verificar la presencia de posibles focos remanentes y establecer líneas de defensa que permitan prevenir una eventual propagación del fuego.