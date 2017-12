Se casó con un muerto para presuntamente ser declarada heredera única

Una mujer en Puno se casó legalmente con su difunto conviviente en una ceremonia celebrada por un funcionario municipal, testigos y la pareja de contrayentes.

"Quién va a ser el encargado de destapar esto...lo que quiero solamente es la huella", comenta Wilfredo Coila Yana, subgerente de Registro Civil de la Municipalidad de San Román (Juliaca) y funcionario que se encontraba en el cementerio La Capilla para formalizar la unión.

Según el diario Sin Fronteras, esta unión habría sido celebrada para que Noemy Herrera Challco sea declarada heredera universal de Heriberto Tapia Hancco, quien en vida era su cónyuge y se dedicaba al acopio de oro en el centro poblado La Rinconada. Tapia falleció el 18 de junio del 2016.

"Estos temas no se hacen, por lo pronto no quiero cámaras ni nada por el estilo. Es por la situación de hacerle el favor a la señora y el señor que tenían su compromiso debido...", dijo Coila Yana durante la celebración de este matrimonio.

Noemy habría convencido al subgerente de Registro Civil de la Municipalidad de San Román para que la unión sea legal ante la Reniec, informó esta mañana Canal N.

"Aquí hay un acta de matrimonio que no se puede hacer con la fecha actual sino con una fecha anterior. Qué contradictorio sería, ¿no? Uno fallece y se casa inmediatamente", sostuvo el subgerente.

El funcionario incluso dispuso que se tome la huella del difunto, cuyo cuerpo se encontraba en el cajón mortuorio. "Lo que se tiene que hacer es tomar las huellas al señor y ya después hacer la firma de la señora", dijo Coila Yana.

Tras lo ocurrido, el subgerente intentó sostener que el matrimonio no se realizó y que lo indujeron a formalizarlo. "En realidad no se ha realizado, claro que me han inducido pero yo no sabía inicialmente que era un muerto", comentó.

Al respecto, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román inició la investigación preliminar contra Wilfredo Coila Yana por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en su modalidad de falsificación de documentos.

MÁS DE PERÚ