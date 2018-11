Puno: detienen a ex alcalde acusado del delito de peculado

El ex alcalde provincial de Puno, Luis Butrón Castillo, fue detenido por la Policía Nacional por tener una orden de captura vigente solicitada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno, por presuntamente haber cometido el delito de peculado culposo.

"Faltó asistir a una audiencia que el juez ha programado del cual no he sido comunicado por mi abogado”, señaló la ex autoridad edil durante su traslado a la sede judicial para que se ponga a derecho ante la autoridad judicial.

El ex alcalde de Puno enfrenta un proceso pendiente por el caso de pactos colectivos, que permitió incrementar su remuneración irregularmente durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, cuyo proceso prescribió en agosto del 2016. Sin embargo, el 2017 la Sala Penal de Apelaciones del Distrito Judicial de Puno declaró nula la decisión de la primera instancia.

Tras la activación del proceso judicial, Luis Butrón Castillo no acudió a las citaciones judiciales programadas por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, por lo que el titular de dicha dependencia dispuso la conducción de grado y fuerza.

