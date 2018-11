Puno: dictan nueve meses de prisión preventiva contra alcalde de Putina

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dictó nueve meses de prisión preventiva contra Serapio Sucasaire Sucasaire, alcalde de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, en la región Puno.

La autoridad edil y un funcionario de la Subgerencia de Defensa Civil del municipio, Pedro Tintaya Quispe, son acusados de haberse apropiado de bienes donados por Aduanas para atender de emergencia a la población damnificada por las bajas temperaturas en la jurisdicción.

Debido a que el alcalde Sucasaire no se presentó a la audiencia, la magistrada María Candelaria Morales Segura ordenó su captura para que afronte el juicio oral en prisión. Por otro lado, dictó comparecencia restringida para el ex jefe de Defensa Civil.

Conforme a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Puno, ambos funcionarios públicos habrían cometido el delito de peculado doloso por apropiación agravada al no distribuir entre la población los donativos y desviarlos, según las investigaciones.

Para justificar la supuesta entrega de las donaciones a las familias damnificadas, el alcalde y el funcionario acusado habrían falsificado las firmas de más de 3.000 supuestos beneficiados que recibieron la ayuda.

Durante la audiencia de pedido de prisión preventiva, que se realizó la tarde del último miércoles en la Corte Superior de Justicia de Puno, el representante del Ministerio Público sostuvo que las donaciones de Aduanas fueron por un monto de US$ 338.000, pero solo se entregaron US$ 206.000, faltando US$ 132.000.

Además, se indicó que también habrían faltantes en los donativos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) entregados a la misma municipalidad para distribuirlos a la población de bajos recursos económicos y afectada por las bajas temperaturas.

