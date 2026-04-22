La región de Puno enfrenta un escenario climático crítico tras la emisión de una alerta por lluvias intensas, nevadas y fuertes vientos que se extenderán por al menos 72 horas. El aviso fue emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) luego de los últimos reportes del Senamhi.

El fenómeno inició el martes 21 de abril y se prolongará hasta el jueves 23, afectando principalmente a las zonas altoandinas, donde se espera un marcado descenso de temperaturas y condiciones adversas para la población.

Según los especialistas, se registrarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en todo el departamento. En las zonas más elevadas del altiplano se prevén acumulados de nieve de hasta 10 centímetros.

Estas condiciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían superar los 35 kilómetros por hora, generando un alto riesgo para viviendas precarias, cultivos y ganado.

Las provincias de Azángaro, San Román, Lampa y Melgar serán las más afectadas por el mal tiempo, con cielos cubiertos y un ambiente de frío intenso que impactará tanto a la población como a las actividades productivas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional activó alerta nivel tres tras reportes del Senamhi. Foto: Andina

Autoridades activan medidas de prevención

Ante este panorama, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional recomendó a la población evitar zonas de riesgo como riberas de ríos y laderas propensas a deslizamientos. También instó a los agricultores a proteger sus cultivos y resguardar a sus animales frente a las tormentas eléctricas.

Asimismo, las autoridades locales han sido alertadas para reforzar la vigilancia en zonas vulnerables y actuar de manera rápida ante posibles inundaciones o emergencias.

En tanto, las zonas selváticas de Puno enfrentarán lluvias de fuerte intensidad entre el jueves 23 y el viernes 24 de abril, según el último aviso meteorológico nacional.

El COEN advirtió que estas precipitaciones también afectarán regiones como Madre de Dios y Cusco, con tormentas eléctricas y condiciones peligrosas para los habitantes.

Se esperan ráfagas de viento de hasta 45 km/h en la selva, lo que podría generar daños en viviendas, especialmente en zonas con infraestructura precaria.

Se prevén nevadas, tormentas eléctricas y ráfagas que superarán los 35 km/h en varias provincias. Foto: Andina

Riesgos en carreteras y aumento de caudales

Por su parte, el Senamhi alertó que los acumulados de lluvia podrían alcanzar los 40 milímetros diarios en la selva sur, incrementando el riesgo en carreteras por barro y reducción de visibilidad.

Las autoridades de Defensa Civil exhortaron a la población a mantenerse alejada de ríos y quebradas, debido al aumento del caudal que podría generar desbordes e inundaciones en distritos amazónicos.

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