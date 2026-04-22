Resumen

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Las zonas altas de Puno soportarán 72 horas de lluvias intensas y fuertes nevadas, alertó el Senamhi. Foto: Andina
Las zonas altas de Puno soportarán 72 horas de lluvias intensas y fuertes nevadas, alertó el Senamhi. Foto: Andina
Por Redacción EC

La región de Puno enfrenta un escenario climático crítico tras la emisión de una alerta por lluvias intensas, nevadas y fuertes vientos que se extenderán por al menos 72 horas. El aviso fue emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) luego de los últimos reportes del Senamhi.

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