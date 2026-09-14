Un sismo de magnitud 3.9 fue registrado durante la mañana de este lunes 14 de septiembre en la región Puno, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS). De acuerdo con el reporte sísmico, el movimiento telúrico ocurrió a las 9:20:35 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 13 kilómetros.

Según la información proporcionada por el IGP, el epicentro del temblor se ubicó en las coordenadas -13.29 de latitud y -70.35 de longitud. El reporte precisa que el movimiento sísmico se produjo a 17 kilómetros al norte de San Gabán, distrito ubicado en la provincia de Carabaya, en la región Puno.

Asimismo, el IGP informó que el sismo alcanzó una magnitud de 3.9 y tuvo una profundidad de 13 kilómetros.

Además, el movimiento telúrico presentó una intensidad de III en San Gabán, de acuerdo con la escala utilizada por el Centro Sismológico Nacional para reportar los efectos percibidos de los sismos.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0667

Fecha y Hora Local: 14/09/2026,09:20:35

Magnitud: 3.9

Profundidad: 13 km

Latitud: -13.29

Longitud: -70.35

Intensidad: III San Gabán

Referencia: 17 km al N de San Gabán, Carabaya - Punohttps://t.co/hwBbkF4l4C — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 14, 2026

Mochila de emergencia ante sismo

Ante la ocurrencia de eventos sísmicos seguidos, el Indeci volvió a recomendar la importancia de que cada hogar cuente con una mochila de emergencia. Esta debe contener productos e implementos indispensables como alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), toallas higiénicas, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

¿Por qué ocurren sismos en el Perú?

Los sismos son frecuentes en el Perú debido principalmente al proceso de subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana. Esta interacción genera una importante acumulación de energía que puede liberarse en forma de movimientos telúricos.

Por ello, las autoridades recomiendan mantener preparada una mochila de emergencia, identificar las zonas seguras dentro y fuera de la vivienda y contar con un plan familiar de evacuación.