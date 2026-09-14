IGP reporta sismo en Puno: temblor de magnitud 3.9 tuvo una profundidad de 13 kilómetros. Foto: IGP
IGP reporta sismo en Puno: temblor de magnitud 3.9 tuvo una profundidad de 13 kilómetros. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.9 fue registrado durante la mañana de este lunes 14 de septiembre en la región Puno, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS). De acuerdo con el reporte sísmico, el movimiento telúrico ocurrió a las 9:20:35 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 13 kilómetros.

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