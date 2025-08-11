Un trágico accidente ocurrió en Puno, cuando un bus de pasajeros de la empresa Selva Sur" se despistó hacia el río Inambari y dejó como saldo 10 fallecidos y 37 heridos. El evento sucedió al promediar las 10 y 30 de la noche de ayer, domingo 10 de agosto, en el sector Wayllabamba, de la ruta Juliaca-San Pedro de Putina Puncu.

Al lugar llegó personal de rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Sandia para auxiliar a los sobrevivientes que tras varios minutos fueron llevados de emergencia al hospital de Apoyo Sandia, donde recibieron atención médica y su pronóstico es reservado.

Lista de pasajeros

Información policial indicó que los rescatados responde a los nombres de: Rubén Quispe, Magaly Cuno, René Cruz, Gustavo Mamani, Pablo Cruz, Zenobia Quispe, Lourdes Lipa, Percy Arpita, María Timotea Sacaca y Maribel Larico.

De los 10 fallecidos, según la PNP, cuatro de ellos fueron extraídos de las inmediaciones del vehículo siniestrado y trasladadas a la morgue de Sandia. En tanto, seis cuerpos permanecen atrapados entre los restos del bus debido a la complejidad del rescate por la geografía del entorno.