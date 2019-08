Walter Aduviri: esto dijo el gobernador de Puno a inicios de su gestión sobre el 'Aymarazo'

El gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, fue condenado a seis años de prisión efectiva como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, por los hechos ocurridos durante la protesta denominada 'Aymarazo', en el 2011.

El Juzgado Penal Colegiado de Puno también dispuso un pago de S/2 millones como reparación civil en favor del Estado.



En febrero de este año, a poco más de 30 días de iniciar su gestión en el Gobierno Regional de Puno, Aduviri Calisaya fue entrevistado por El Comercio. En aquella oportunidad, la autoridad, hoy sentenciada por el caso 'Aymarazo', manifestó que la protesta no fue bien informada por los medios de Lima.

"El tema del Aymarazo fue mal informado por parte de Lima. Lima no conoce la realidad de Puno (..) El tema del Aymarazo fue un acto reivindicativo de los pueblos, ¿por qué la población se puso de pie?, porque Alan García (presidente en aquel tiempo) sacó un decreto supremo vulnerando todos sus derechos legítimos enmarcados en el convenio 169", dijo.

El decreto supremo (083-2007) al que hizo referencia Aduviri, exceptuó a la empresa canadiense Bear Creek, el 29 de noviembre del 2007, de la prohibición constitucional de que los extranjeros puedan realizar actividades directa o indirectamente dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera.

Como medida de protesta, el 26 de mayo del 2011, Puno fue tomado y sitiado por población aimara, y se produjo el saqueo e incendio de locales públicos de Sunat, Aduanas, Contraloría, gobernación y de empresas privadas.



Ante esto, Aduviri señaló que los disturbios y actos vandálicos de aquella vez no fueron protagonizados por la población de Puno, sino por personal de Inteligencia del entonces Gobierno de García.

"El hecho de que la población se ponga de pie no quiere decir que ellos han incendiado, ni asesinado a nadie. El Aymarazo terminó con ningún muerto. (...) Ahí están las pruebas, Inteligencia participó activamente", contestó.

Finalmente, el gobernador de Puno dijo que en ningún momento pensó en entregarse a la justicia tras la orden de arresto emitida en su contra por el Poder Judicial previo a las elecciones del 2018.

"¿Por qué me voy a entregar si yo no he cometido ningún delito y no me lo han probado?", expresó.

