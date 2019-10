El último 17 de octubre, el Ejecutivo promulgó la ley 31007 que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para el proceso de formalización minera (que vencía en agosto de 2020) y extiende por 120 días hábiles la inscripción a nivel nacional de los pequeños mineros y mineros artesanales en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La autógrafa enviada al Ejecutivo fue una de las últimas leyes aprobadas por el disuelto Congreso. La norma aprobada por mayoría en el Pleno el 12 de setiembre, además declaró de interés nacional y necesidad pública la priorización de la reubicación de la actividad minera zonas permitidas.

La ley básicamente extiende por 120 días la fecha de presentación del Instrumento de Gestión Ambiental (Igafom), uno de los requisitos indispensables para terminar con el proceso de formalización. De acuerdo al proyecto de ley, de los 54 mil registros de mineros actualmente en el Reinfo (entre personas naturales y jurídicas) solo 1.200 han presentado este requisito. El proyecto justifica extender este plazo porque para el 31 de julio de 2019 (fecha en que tuvo que terminar) solo un 2.2% quedaría expedito para continuar el proceso.

César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales, sostiene que más allá del beneficio a los mineros informales que ya se encuentran en el registro, esta decisión generará el ingreso de más informales e incluso ilegales, quienes podrán continuar con su actividad al amparo de la ley sin que exista un control de sus actividades.

“La formalización es un proceso extraordinario pero si te das cuenta lo que se hace es complicarlo más. Lo que hoy se llama Reinfo antes fue el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos e incluso el Congreso hizo lo mismo y amplió el plazo. Lo mismo ocurrió con el Registro de Saneamiento. Esto como un proceso eterno, donde mucha gente pedirá registrarse para continuar con su actividad sin que se haya cruzado información. Es un escenario donde la gente que quiere hacer bien las cosas no puede formalizarse”, comentó Ipenza a este Diario.

El especialista además cuestionó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) haya iniciado la entrega de carnés de identificación a los mineros inscritos en el Reinfo, esto -dijo- sin contar con un respaldo jurídico. Precisamente, en marzo de este año la Agencia Andina, publicó a través de su cuenta de Twitter una fotografía de la ceremonia de entrega de los primeros 100 carnés en Madre de Dios, donde aparece la señora Gregoria Casas (la señora con vestido blanco en la fotografía), quien hace algunos años fue acusada por realizar minería ilegal y separada por ese motivo del proceso de formalización minera.

¿Cómo se formalizan los mineros?

Actualmente hay dos maneras para que un pequeño minero o minero artesanal obtenga su licencia. La primera es por la vía ordinaria establecida por la ley 27651 del año 2002. Debido a que este marco normativo no logró mayores avances, durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala, en el año 2012 se creó un proceso extraordinario para la formalización minera. Al inicio se inscribieron un promedio de 70.000 pequeños mineros y mineros artesanales en todo el país. El plazo que se dio al proceso fue de dos años.

Vencida la fecha en abril de 2014, el Gobierno prorrogó el proceso hasta el 2016 a fin de que los informales inscritos en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos y con títulos de concesión minera o contratos de explotación regularicen su situación. El último plazo del proceso de saneamiento venció el 31 de diciembre de 2016.

En noviembre de 2016, ya con Pedro Pablo Kuczynski en la Presidencia, su Gobierno anunció que antes del 31 de diciembre emitiría otras normas para “fomentar y fortalecer el proceso de formalización”. Finalmente, a través del Decreto Legislativo 1293 se decidió abrir una vez más el registro para la formalización a partir del 6 de febrero (hasta junio de este año) y prolongar el plazo para culminar el proceso hasta el 2020.

En ese marco se crea el Reinfo en el 2017. Una de las razones principales que argumentó el Ejecutivo es que hasta el año 2016, cuatro años después de que Humala promulgó un nuevo marco normativo para la formalización, solo se habían formalizado 262 mineros.

El Reinfo está conformado por 54 mil registros, 40 mil de ellos provienen del Registro de Saneamiento que se creó en el 2014 y aproximadamente 12 mil fueron registros nuevos. Según información de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem) cada registro puede tener a una persona natural o jurídica. En promedio, dependiendo de la región, se calcula que por cada registro hay entre 4 y 5 personas. Es decir, los 54 mil registros del Reinfo no se refieren a 54 mil personas sino que equivalente a un aproximado de 200 mil personas.

Otro dato relevante, es que el proceso de formalización minera para la pequeña minería y minería artesanal está a cargo de las direcciones regionales de Energía y Minas en todo el país. Es decir, son las autoridades regionales las responsables de conducir la formalización. Un caso emblemático fue el de Madre de Dios, que al término de la gestión del exgobernador regional Luis Otsuka solo logró formalizar dos mineros. Actualmente, Madre de Dios logró formalizar 120 personas en los primeros meses el año y esperan terminar el 2019 con 1.200 formalizados.

El Minem y las regiones

Lenin Valencia, jefe de la Dirección General de Formalización Minera del Minem, detalla que al momento hay formalizados 7.616 personas (que representan casi 2.000 registros mineros en el Reinfo). Valencia atribuye que el cambio en la legislación en el año 2016 (que simplificó los pasos del proceso) generó que a partir del 2017 se registrara un incremento importante en el número de mineros formalizados, con un promedio de 3.000 personas por año.

“Como ministerio vamos a brindar asistencia técnica directa a los mineros para que ellos puedan concluir su proceso de formalización”, acotó Valencia.

El funcionario puntualiza también que este año el presupuesto global para la formalización en todas las regiones fue de S/7 millones. Se refirió particularmente a Madre de Dios, donde el Gobierno central tiene un énfasis especial en la formalización minera debido a las acciones de erradicación de la minería ilegal en La Pampa iniciados en enero de este año.

“No solamente se trata de atacar el tema de La Pampa sino que tenemos que ver que ocurre el corredor minero porque si tu dejas de lado el corredor minero y no inviertes como Estado, eso termina convirtiéndose en un espacio para que los ilegales de La Pampa se pasen al corredor y generará incertidumbre y zozobra entre los actores económicos de Madre de Dios”, añadió.

Valencia quien conversó con El Comercio dos semanas antes que el Ejecutivo promulgara la norma del Congreso que prorroga el plazo de la formalización minera dijo que personalmente identificaba algunos inconvenientes en el proyecto del Congreso, uno de ellos: que retomaba la "dinámica de plazos acotados”, es decir, de brindar plazos cortos. El funcionario señaló que a nivel de Ejecutivo se ha trabajado en la idea de una nueva ley de pequeña minería que, a su criterio, ayudará a resolver los "cuellos de botella” en el sector.

“Una de las ideas que han estado discutiendo varios sectores y especialistas, que me parece interesante y que se tiene que evaluar, es la idea de tener un registro permanentemente abierto. Que no haya esta figura de poner un plazo de 120 días porque al final eso termina poniéndole la carga y la responsabilidad al Estado, que no es que no la tenga pero creo que el actor minero debe asumir también su responsabilidad”, declaró Valencia.

Mineros informales en Piura. (Foto: El Comercio)

Puno y La Libertad, las regiones con más formalizados

De los 7.616 pequeños mineros y mineros artesanales formalizados, la mayor proporción están en las regiones de Puno (2.893), La Libertad (1.826), Ayacucho (1.594) y Arequipa (810). En tanto, las regiones con la menor cantidad de formalizados son Tumbes (1), Ucayali (1), Lambayeque (2), Tacna (3) y Moquegua (5).

En conversación con El Comercio, el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura, detalló que por el momento han paralizado momentáneamente el proceso debido a que necesitan un presupuesto adicional de S/2 millones 500 mil para alcanzar su meta de 1.200 formalizados en el año. Hidalgo añadió que estos recursos básicamente se destinan a pagar los profesionales que verifican los instrumentos de gestión ambiental que presentan los mineros.

“Tenemos unos 230 mineros próximos a formalizarse pero esperamos los recursos”, comentó Hidalgo.

El gobernador expresó la preocupación de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) por la presunta decisión del gobierno de ingresar a interdictar también en el corredor minero donde se han trasladado los mineros ilegales expulsados de La Pampa.

“Exigimos que las acciones coercitivas en el corredor minero, se realicen con respeto absoluto de los derechos de los mineros en proceso de formalización inscritos en el Reinfo y autorizados a realizar extracción aurífera por la legislación vigente”, sostuvo la FEDEMIN a través de un comunicado.

En su discurso de Fiestas Patrias, el presidente Martín Vizcarra mencionó que para su Gobierno no solo la gran minería es importante, sino también la pequeña minería y la minería artesanal, la cual se comprometió a impulsar con un enfoque ambiental y de seguridad de las personas. Los próximos meses serán fundamentales para cotejar los compromisos presidenciales.

DATOS

►Se calcula (extraoficialmente) que hay 500 mil mineros informales e ilegales en todo el Perú

►En enero de este año, el exministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes dijo que tenían como meta formalizar a no menos de 10.000 pequeños mineros o mineros artesanales durante el año.

►Decreto Legislativo 1293: Reduce de seis a tres los pasos para la formalización de mineros y elimina la necesidad de presentar un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. La norma reabre la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera de febrero a junio de este año y amplía el plazo de formalización hasta el 2020.