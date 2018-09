¿Quieres estudiar en Corea o Australia? Conoce cómo obtener una beca 

Los peruanos interesados en viajar a Corea o Australia a fin de realizar estudios e investigaciones pueden postular a una de las becas que ofrecen ambos países.

A fin de promover el intercambio académico y cultural y profundizar los lazos de amistad entre Perú y Corea, el Instituto Nacional para la Educación Internacional (NIIED) del país oriental ha asignado una beca integral para los peruanos que deseen cursar estudios de pregrado.

Las áreas de estudio de esta beca comprenden carreras ofrecidas por las universidades afiliadas al programa (Application Guidelines 2019). No es aplicable a carreras con duración mayor de 4 años (Medicina, Arquitectura, Odontología, Farmacia, entre otras).

La beca tiene una duración de cinco años, el primero de ellos de curso preliminar de idioma coreano y cuatro de carrera como máximo (del 1 de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2024).



Los interesados deben tomar en cuenta los siguientes requisitos:

► Poseer un promedio superior a 16/20 (u 80% de su escala de notas). Presentar constancia de estudios.

► Tener nacionalidad peruana y no poseer nacionalidad coreana. No pueden postular hijos de ciudadanos coreanos.

► Ser menor de 25 años de edad (los postulantes deben haber nacido después del 1 de marzo de 1994).

► Poseer un adecuado nivel de salud física y mental.

► Haber terminado los estudios secundarios o cursar quinto de secundaria.

► No contar con grado de bachiller.

► Tendrán preferencia los postulantes que opten por carreras de pregrado relacionadas a ingenierías y ciencias.

► No tener limitaciones para viajar al extranjero.

► Conocimientos de inglés a nivel intermedio o avanzado.

► Tendrán preferencia los postulantes con dominio de coreano.

► Pueden postular las personas con discapacidad, pero no mujeres embarazadas o personas con enfermedades graves.

► No pueden postular quienes recibieron previamente una beca del Gobierno Coreano para estudios de pregrado.

► No pueden postular quienes se hayan matriculado en una universidad coreana como estudiantes regulares o de intercambio.

La beca comprende los gatos del pasaje aéreo de ida y vuelta, un estipendio mensual, gastos de matrícula, prima de instalación, subsidio por finalización del grado, gastos de formación en el idioma corean, seguro médico y un subsidio por dominio de idioma coreano.

La fecha de postulación es el 5 de octubre de 2018. La carpeta de postulación se deberá presentar con una fotocopia adicional simple de toda la documentación remitida en un fólder manila a la sede central del Pronabec, ubicado en Av. Arequipa N.° 1935, Lince (Lima).

- Investigaciones de doctorado en Australia -

La Australian Technology Network (ATN) anunció la realización del examen de la ATN-LATAM, donde se ofrecerá un mínimo de 10 becas para realizar investigaciones de doctorado en las cinco universidades de ATN en Australia (Universidad de Curtin, Universidad de Australia del Sur, Universidad de Tecnología de Queensland, Universidad de Tecnología de Sydney y Universidad RMIT).

Los becarios tendrán una estadía de 3 años, con un posible extensión de medio año, en Australia. Los postulantes deben ser ciudadanos de uno de los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú o Uruguay.

Los beneficiarios accederán también a un estipendio valuado en un mínimo de AUD 30.000 por año, contribución a los costos de reubicación a Australia y un seguro de cobertura de salud para estudiantes en el extranjero (OSHC).

Los interesados tienen hasta el 31 de enero de 2019 para postular. Al realizar la solicitud en la universidad de su elección, asegúrese de mencionar el esquema de becas de investigación ATN-LATAM.

Si deseas acceder a más información sobre la beca en Corea puedes entrar a este enlace. Asimismo, si quieres conocer más detalles de la beca para realizar investigaciones de doctorado en Australia entra aquí.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe