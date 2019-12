El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación informó que el Gobierno de Hungría ofrece becas parciales a peruanos interesados en realizar estudios superiores, de maestría o doctorado, y cursos de especialización en destacadas universidades públicas de dicho país.

► Beca Perú: conoce los requisitos para postular y estudiar carreras universitarias o técnicas

Algunas de las áreas de estudio disponibles son Arquitectura, Ecología, Nutrición, Ingeniería, Veterinaria e Idioma húngaro. Asimismo, entre las universidades elegibles están Budapest Business School (University of Applied Sciences), Budapest University of Technology and Economics, Corvinus University of Budapest, Hungarian University of Fine Arts, John von Neumann University, MFA Balassi y National University of Public Service.

El listado completo de programas disponibles y universidades que los ofrecen se pueden revisar en la página oficial de la convocatoria.

Las becas son disponibles para el año académico 2020-2021 y cubren la matrícula de estudios, alojamiento y seguro médico. Además, los becarios reciben una contribución para los gastos de manutención mensual de los beneficiarios por el tiempo que dure su programa de estudios. Los boletos aéreos de ida y de retorno, así como otros gastos adicionales, deberán ser asumidos por ellos mismos.

- Pasos -

Los interesados deberán llenar el formulario de postulación online (en inglés) y subir al sistema una fotografía de máximo dos años de antigüedad.

Luego, tendrán que adjuntar un certificado reciente del dominio del idioma del curso elegido o del húngaro, un certificado de estudios de acuerdo al programa elegido, un certificado médico, una copia de su DNI o pasaporte, entre otros documentos.

En caso de aplicar a un programa de doctorado, se deberá adjuntar el resumen de un proyecto de investigación, dos cartas de recomendación y una declaración del tutor de la institución anfitriona en la que se compromete a supervisar el desempeño del becario dentro del curso.

El plazo para subir todos los documentos de postulación vence el 15 de enero del 2020, a las 5:59 p.m.

Para una información más amplia sobre el proceso de postulación los interesados pueden escribir al correo electrónico gestion.becas@pronabec.gob.pe con el asunto Beca Hungría - Alianza del Pacífico.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe