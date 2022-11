Una semana después de que se levantaran las últimas restricciones por la pandemia de COVID-19, los casos positivos presentan un leve aumento en las regiones de Loreto y Moquegua sin que esto suponga un incremento en hospitalizaciones ni fallecidos.

Así lo informó a este Diario, César Munayco, director de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud, quien aclaró que es muy pronto para hablar del inicio de una “quinta ola” de la pandemia porque esto dependerá de la tendencia de crecimiento.

En el último mes, los casos han oscilado entre los 1.600 y 1.500 positivos por semana . Sin embargo, la evaluación por regiones arroja que en Loreto, principalmente en los distritos de Iquitos y Punchana, el aumento ha sido sostenido y mayor: se pasó de 22 casos semanales a 130. En Moquegua, la segunda región con aumento, por el contrario, el crecimiento se ha notado en dos semanas, pasando de 17 a 25 casos positivos por semana.

Regiones con mayor reporte de casos en los últimos 7 dias y sus tendencias en los últimos 14 y 30 días, según Minsa:

“Ahora no podemos hablar de quinta ola porque lo que no hay aumento de hospitalizados ni fallecidos. En Moquegua no hay muertos desde la semana 39 (del 26 septiembre al 2 octubre)”, dijo a este Diario. En un mes, ambos indicadores disminuyeron de 562 hospitalizados y 10 fallecidos para el 1 de octubre a 477 hospitalizados y 3 fallecidos al 1 de noviembre . Lo mismo sucedió con la ocupación de camas de cuidados intensivos, según el reporte diario que emite Susalud. Si para el 6 de octubre [no hay datos de los primero días de octubre] había 58 camas UCI ocupadas para el 2 de noviembre eran 44.

Loreto, añadió Munayco, es un caso especial porque en la primera ola se infectó el 75% de la población y en las siguientes el impacto fue menor en comparación a otras regiones. “La inmunidad natural y por vacunas producen una protección para casos graves y severos”, explicó.

Hasta el 2 de noviembre se reportaban 61 camas de hospitalización y 44 camas UCI del área covid ocupadas. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP) / ERNESTO BENAVIDES

Aún así, la cobertura de vacunación en esta región es menor al promedio nacional con un 58.92% de adultos con tres dosis y apenas un 16.84% con la cuarta dosis. Solo en adultos de 40 años a más, hay 110.144 personas en Loreto que tienen la protección incompleta porque no han recibido la tercera dosis y más de 44 mil que no tiene ninguna de ellas .

Sin embargo, el Dr. Eduardo Ortega Guillén, director general CDC, estimó que una eventual quinta ola podría presentarse el próximo mes debido a que Lima Metropolitana y Piura entrarían en la misma tendencia de aumento en las siguientes semanas. “Es esperable que haya brotes durante un periodo, pero nuestra proyección es que haya una quinta ola más o menos en la quincena de diciembre, pero que tenga cifras de hospitalizados inferior a la cuarta ola”, declaró a TV Perú Noticias.