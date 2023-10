El ministro de Salud, César Vásquez, informó que las autoridades sanitarias han activado el protocolo contra la rabia humana en Lima luego de que se reportara un caso sospechoso de esta enfermedad en la capital. El anuncio se dio horas después de la confirmación de la muerte de la mujer afectada por esta enfermedad en Arequipa y que significó el primer caso en ocho años.

Según detalló el Ministerio de Salud (Minsa) el caso sospechoso es de Ñaña y de momento la paciente se encuentra estable y en su domicilio. “El día martes 17 de octubre una ciudadana identificada con las iniciales A. L. V. acudió al Centro de Salud Progreso de Ñaña tras haber sufrido una mordedura canina. Según el testimonio de la afectada, la mordedura ocurrió en la pierna izquierda mientras intentaba socorrer a un perro que había sido atropellado por un vehículo”.

“Como protocolo de prevención, se administró una vacuna antirrábica a la señora A. L. V. y se está realizando el seguimiento médico correspondiente. La paciente se encuentra actualmente en su domicilio y no presenta signos ni síntomas relacionados con la rabia”, detalla la nota.

Sobre el caso sospechoso en la capital, el ministro informó que recién hoy fue reportado de esta situación. Se trata de una persona que fue mordida por un perro y que, al momento, su estado de salud es estable, y sobre la cual ya se ha aplicado el protocolo respectivo, como es evaluación permanente del paciente, así como identificación y aislamiento del animal, remarcó.

En ese sentido, refirió que el Instituto Nacional de Salud (INS) ya ha tomado las muestras respectivas a la persona, y en dos o tres días debe tener los resultados para confirmar el caso.

En diálogo con TV Perú, el integrante del Gabinete Ministerial detalló que las medidas incluyen el lavado de la herida, la aplicación de la vacuna, así como la ubicación y el posterior aislamiento del can. “Como ya se ha tomado conocimiento de este riesgo inminente, el Ministerio (de Salud) está tomando las acciones, está tomando las muestras y se está iniciando el protocolo, el lavado de la herida respectiva, la vacunación que corresponde, la identificación del perro mordedor, ya que tiene que ser aislado, tiene que estar en observación, entonces todo ese protocolo se activa y estoy seguro que aquí no habrá ningún desenlace que lamentar”, dijo.

Al respecto, señaló que nadie debe morir por rabia, siempre y cuando la detección sea temprana y reciba la atención médica oportuna.

Caso mortal en Arequipa

Más temprano, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa informó que la mujer de 54 años que fue diagnosticada con rabia humana tras ser mordida por un can callejero murió este miércoles en la madrugada en el hospital Honorio Delgado.

A través de un comunicado, la Geresa de Arequipa detalló que el estado de salud de la mujer se fue “agravando” desde la tarde del martes y falleció hoy pese a los esfuerzos de los médicos de la unidad de cuidados intensivos del hospital.

Respecto a ello, el titular de Salud refirió que apenas se tuvo conocimiento, el Minsa brindó apoyo institucional y profesional a las autoridades de esa región. “Que este caso lamentable nos sirva para llevar el mensaje a la población: ante cualquier mordedura de un perro callejero o de un animal que uno pueda sospechar pueda trasmitirle rabia, como el gato, por ejemplo, acudir al establecimiento para que se tomen las medidas, y no tengamos esos desenlaces fatales”, afirmó.

En tanto, el gerente regional de Salud de Arequipa, Walter Oporto, detalló a RPP que hay otra paciente sospechosa de tener rabia humana y que se encuentra internada en el hospital Honorio Delgado, por lo que se está a la espera de la confirmación del diagnóstico. Las muestras han sido enviadas a Lima para ser analizadas por el Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa.

Casos graves y muerte por rabia son prevenibles Luego de la exposición, la persona debe poner en práctica las siguientes medidas: Lavar la herida con abundante agua y jabón; este acto va a contribuir a reducir de inmediato la carga del virus. El paso siguiente es acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano, donde será evaluado por el médico quien determinará la aplicación de un tratamiento antirrábico (vacuna). El tercer punto y no menos importante es poder detectar e identificar el animal mordedor a fin de que el personal competente determine si presenta o no los síntomas de la rabia.

La razones del desenlace mortal

El pasado 15 de julio una mujer de 54 años que vivía en Chiguata, un distrito de la periferia de Arequipa, fue mordida en la mano izquierda por un perro desconocido. Ella, tal como refieren los especialistas, no fue a buscar atención médica de manera oportuna. Como las heridas no eran tan profundas, indicaron los familiares, no le dio importancia. Casi tres meses después, el 9 octubre comienza sentirse mal y se atiende con un médico particular. Al día siguiente acude al Puesto de Salud Miguel Grau y luego es referida al Hospital Honorio Delgado.

El 12 de octubre ingresa por Emergencia y desde entonces fue monitoreada. Le tomaron una muestra del líquido cefalorraquídeo y de saliva. Lo enviaron al Instituto Nacional de Salud (INS) y se salió positivo para rabia humana. Si bien al inicio la paciente se encontraba estable, los síntomas comenzaron a avanzar rápidamente, presentó temblores, fotofobia, hidrofobia, aerofobia y otros malestares. Cuando las enfermeras levantaban las sábanas para el cambio, el viento le generaba espasmos a la paciente. Pero ella todavía estaba consciente.

El martes tuvo una descompensación. Comenzó a tener mayor compromiso respiratorio y luego fue ingresada a UCI. “La rabia canina se manifiesta en menos de 10 días, pero en una persona puede tardar de 20 a 90 días para que el virus llegue al sistema nervioso central (a la médula y el cerebro) después de una mordida. Por eso en la paciente demoró en manifestarse los síntomas, pero como no recibió su vacuna a tiempo, su salud empeoró”, resaltó Alexis Urday.

El médico precisó que depende de varios factores para que se manifiesten los síntomas, si se lavó la herida inmediatamente, cuanto de virus ingresó a su organismo, si la mordida fue profunda, si la víctima recibió la vacuna. En los animales se presenta una rabia paralítica (los canes no se pueden mover), o rabia furiosa (el animal se pone agresivo). En el ser humano el cuadro es diferente, se presenta síntomas inespecíficos, unos tienen nauseas, dolor de cabeza, vómitos o adormecimientos, pero lo más característicos son la hidrofobia y la aerofobia. No botan espuma por la boca y no hay agresividad, pero si la irritabilidad.

¿Qué hacer si soy mordido?

El coordinador de Zoonosis de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Arequipa, Carlos Gonzáles Bedrega, resaltó que se debe cumplir con la triada preventiva ante la mordida de un animal desconocido. Es decir, la persona debe lavar inmediatamente la herida con agua y jabón, identificar al can mordedor y acudir sí o sí al establecimiento de salud para que el personal haga la observación del animal y determine el tipo de tratamiento para la persona.

Cómo se transmite la rabia y qué hacer en caso de mordedura.

“Lamentablemente el personal de algunos consultorios, farmacias o tópicos no conoce el tratamiento y el manejo de la rabia, por ello la recomendación es que ante cualquier accidente por mordedura la persona acuda al establecimiento de salud de su jurisdicción”, resaltó.

Síntomas Una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad se va agravando pudiendo ser letal para las personas y animales En el caso de los animales se hace frecuente los cambios de comportamiento (agresividad), la excesiva salivación y parálisis, mientras que en las personas los síntomas van desde el dolor de cabeza, fiebre, ansiedad, hormigueo en la zona de la mordedura, pupilas dilatadas, convulsiones, alucinaciones, hidrofobia, agresividad y excesiva salivación.

Gonzáles Bedrega indicó que en los centros de salud la vacunación y atención son gratuitas, se cuentan con los insumos necesarios para atender estos casos como suero antirrábico humano, vacuna antirrábica humana y vacuna canina para aquellos dueños que no han podido inmunizar a sus mascotas lo puedan hacer en los establecimientos de salud.

“Cuando se trata de una mordedura por un can identificado, la persona debe denunciarlo inmediatamente al centro de salud en donde el personal le hará la observación respectiva por 10 días, si es una mordedura grande, es decir del cuello para arriba, plantas de los pies, palmas de manos o genitales, se inicia el tratamiento, pero si el can permanece vivo se suspende el tratamiento”, detalló.

“La persona no debe esperar que el virus llegue al cerebro que es la etapa en donde aparece la sintomatología y la situación es irreversible. Asimismo, una forma de prevenir la rabia es que las personas cumplan con la vacunación de sus mascotas, además de no abandonarlos, tenerlos en casa y reportar cualquier caso de mordedura”, aseveró.