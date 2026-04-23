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Con más de 83.000 metros cuadrados de área comercial, esta iniciativa significará un crecimiento de 57% respecto al mall anterior. Composición GEC.
Con más de 83.000 metros cuadrados de área comercial, esta iniciativa significará un crecimiento de 57% respecto al mall anterior. Composición GEC.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Ha pasado más de un año desde la tragedia ocurrida en Trujillo, en la que el techo del centro comercial Real Plaza colapsó dejando seis muertos y cerca de 90 heridos. Ahora, en ese mismo terreno se anunció la construcción de un nuevo mall.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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