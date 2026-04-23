El equipo de Real Plaza comunicó a El Comercio que este nuevo mall forma parte de la cadena peruana de centros comerciales Real Plaza y “marcará una nueva etapa para la ciudad de Trujillo, promoviendo la reactivación económica y el crecimiento de la región a largo plazo”.

Este proyecto cuenta con una inversión de S/500 millones y su ejecución permitiría la generación de más de 12 mil empleos directos e indirectos. Hernán Malpartida, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza, comunicó a El Comercio que “se contribuirá a dinamizar la economía local y crear nuevas oportunidades para miles de familias”.

Con una inversión de S/500 millones, el nuevo centro comercial en Trujillo promete generar empleo y reactivar la economía local. Render: Real Plaza.

Con más de 83.000 metros cuadrados de área comercial, esta iniciativa significará un crecimiento de 57% respecto al mall anterior. El proyecto incluirá un segundo nivel, más de 115 marcas y 1.500 estacionamientos.

“Habrá un gran parque de acceso libre, con fuentes de agua, vegetación, áreas de descanso, zona de mascotas y una explanada multiuso para activaciones culturales y de bienestar. Asimismo, se contempla un nuevo boulevard gastronómico con una variedad de restaurantes con terrazas abiertas, zonas de servicios financieros y una moderna clínica que contará con un ingreso independiente (...). No solo el proyecto promoverá la participación de emprendedores locales, sino que ha sido diseñado con altos estándares y buenas prácticas internacionales”, agregó.

Se estima que la construcción se dé en dos años, cuando culmine la etapa de diseño —en la que se encuentran actualmente— y se otorguen todos los permisos correspondientes.

Posición de los negocios aledaños

Comerciantes y emprendedores señalan que esperan trabajar dentro o en los alrededores del mall, mientras que los ciudadanos han expresado su expectativa de volver a disfrutar de este espacio recreativo. Sin embargo, aún persiste la conmoción por la tragedia ocurrida en febrero, en la que fallecieron personas tras la caída del techo del centro comercial.

Se contempla un nuevo boulevard gastronómico con una variedad de restaurantes con terrazas abiertas. Render: Real Plaza.

Uno de los propietarios de un negocio ubicado frente a lo que era el Real Plaza de Trujillo, a la altura de la avenida Prolongación César Vallejo, es Juan Carlos Namoc, quien en diálogo con El Comercio dijo que “nuestras ventas se redujeron en un 50%. Si uno alquila frente a un centro comercial, espera verse beneficiado por el flujo de personas que hay. Muchos de los negocios no pudieron aguantar. Hubo pérdidas enormes y varios se fueron a la quiebra”.

“Tuvimos que ver otras estrategias para tratar de sobrellevar esta etapa. Por ejemplo, fortalecimos nuestro canal de delivery. Así, si los clientes no llegaban a nosotros, tratábamos de llegar a ellos (...). No solo fue una cuadra, sino que toda la avenida Prolongación César Vallejo se vio afectada”, agregó.

Namoc ve este proyecto con optimismo, ya que “por fin habrá mucho mayor dinamismo en la zona”.

Sobre la afectación a los demás negocios, el director de Mypes Unidas del Perú, Daniel Hermoza Negreiros, dijo a El Comercio que “los comerciantes que se encontraban alrededor no han podido cubrir sus gastos mínimos estos últimos meses. El anuncio significa una oportunidad para generar economía. Invocamos a las autoridades a actuar con celeridad para apoyar el proyecto”.

También habrá una moderna clínica que contará con un ingreso independiente. Render: Real Plaza.

Hermoza Negreiros indicó que alrededor del centro comercial había un promedio de 110 negocios de todo tipo, los cuales se vieron perjudicados por la tragedia ocurrida y el posterior cierre del mall, que además les hizo perder en su conjunto casi 4 millones de soles. Por ello, esta noticia les genera esperanza de que pronto podrán recuperarse.

Indemnizaciones por tragedia y métodos de seguridad

En relación con la tragedia, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza, Hernán Malpartida, señaló a El Comercio que la investigación fiscal sigue su curso. “La fiscalía debe devolvernos el patio de comidas. Este espacio, en términos legales, está incautado. Confiamos en que en los próximos meses nos lo devolverán. Más allá de eso, lo importante es la decisión de invertir y seguir apostando por Trujillo”, dijo.

“Para este nuevo proyecto, vamos a someter toda la documentación como corresponde a las autoridades municipales, para que hagan la evaluación respectiva e iniciar a la mayor brevedad posible”, agregó.

“Desde Real Plaza sabemos que lo ocurrido el 21 de febrero de 2025 marcó un momento muy difícil para la ciudad y para muchas familias. Lo entendemos y lo asumimos con la responsabilidad que corresponde. El nuevo Real Plaza Trujillo será el centro comercial más moderno del país y representará la inversión más alta realizada para un centro comercial en el Perú. Somos plenamente conscientes del contexto y de lo sucedido, así como de lo que esta situación ha significado para la ciudad y para muchas familias”, expresó a este Diario.

Ha pasado más de un año desde la tragedia ocurrida en Trujillo, en la que el techo del centro comercial Real Plaza colapsó dejando seis muertos y cerca de 90 heridos. Ahora, en ese mismo terreno se anunció la construcción de un nuevo mall.

Sobre las indemnizaciones, Malpartida aseguró que “ya están prácticamente al 100%. Solo nos faltan dos casos; uno en el que la familia tiene que ponerse de acuerdo en algunos aspectos, y el de otro afectado. Confiamos en que se resolverán pronto. En total hemos atendido un promedio de 180 casos”.

“Nuestras disculpas, lamentamos mucho lo sucedido. En cuanto a la seguridad, este es un proyecto completamente nuevo que ha sido diseñado con estándares internacionales más allá de los locales, y de esa forma también será construido y supervisado”, dijo.

“Se están incorporando revisiones independientes, supervisión especializada durante toda la ejecución y procesos de validación rigurosos en cada etapa del proyecto. A la fecha, aún no se han definido las empresas constructoras, pero se trabajará con compañías a la altura de estas exigencias y de las mejores prácticas internacionales”, concluyó.

En medio de una conferencia de prensa, se anunció este nuevo proyecto. El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza, Hernán Malpartida, estuvo presente.