Recojo de credenciales de miembros de mesa es lento

1.- Habrá más de 485 mil miembros de mesa este domingo

Un total de 485.640 miembros de mesa (titulares y suplentes) han sido asignados para las elecciones de este domingo 7. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el 60% de ellos ya han recogido sus credenciales para cumplir tal labor. Las regiones donde más miembros de mesa han recabado estas acreditaciones son Piura y Cajamarca (65%), Puno (60%) y Apurímac (50%). En Lima, donde han sido designados 96.747 miembros de mesa, solo el 35% tiene ya credenciales.



Opciones para recabar las credenciales

Si bien la obtención de la credencial es personal y presencial, hay otras dos opciones: que se entregue la credencial en la vivienda de los miembros de mesa, donde además se efectúa una breve capacitación; o que se descargue desde la página web de la ONPE. Aun así, el porcentaje de recojo es bastante bajo.



Meta de la ONPE es entregar el 85% de las credenciales

De acuerdo con los datos de la ONPE, en las elecciones generales del 2016, de abril de este año, la meta fue entregar el 85% de las credenciales, pero hasta el mismo día de las votaciones se llegó solo al 67%. Por otro lado, se trazó el objetivo de capacitar al 70% de miembros de mesa, aunque solo se logró con el 62% (hasta una semana antes de las elecciones, el índice apenas llegaba al 50%).



Hubo hasta dos jornadas de capacitación

Los días 23 y 30 de setiembre se realizaron jornadas de capacitación para miembros de mesa titulares y suplentes en varias regiones. Según Pilar Biggio, gerenta de Información y Educación Electoral en la ONPE, la meta para el actual proceso es cubrir al 65% de miembros de mesa, de acuerdo con los promedios recientes. “Hasta la semana pasada, habíamos llegado a un 41%, pero con la jornada de este fin de semana, calculo que estamos a un 60%. Todo miembro de mesa capacitado tiene ya su credencial”, dijo la funcionaria. Hay tres miembros de mesa durante la elección; si solo hay dos que han sido capacitados, ellos pueden ayudar al tercero. “Un extremo sería que ninguno de los seis esté capacitado”, agregó.