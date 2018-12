Referéndum 2018: esta es la multa para miembros de mesa que no ejercieron labor

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que el cargo de miembro de mesa fue irrenunciable este domingo en todo el país para el referéndum 2018 y segunda vuelta regional.

Sin embargo, si el ciudadano tuvo un grave impedimento físico o mental, la necesidad de ausentarse del país o es mayor de 70 años, pudo haber una excepción.

De no haber existido ningún impedimento, el ciudadano que resultó sorteado miembro de mesa (titular o suplente) debió ejercer obligatoriamente esta función. Si no lo hizo, deberá pagar una multa de S/207,50. Además, si a la vez no votó, se hará acreedor a otra multa.

Vale precisar que los resultados de sorteo de miembros de mesa estuvieron sujetos a tachas.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe