Referéndum 2018: Reniec amplía horario de atención para facilitar recojo del DNI 

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que los días 7, 8 y 9 de diciembre atenderá en horario especial a los ciudadanos que aún no efectúan el recojo de su Documento Nacional de Identidad (DNI), necesario para sufragar en este Referéndum 2018 y segunda vuelta regional.

Los electores podrán recoger su documento de identidad en cualquiera de las oficinas y agencias a nivel nacional del Reniec. Los horarios son los siguientes:

-Viernes 7 de diciembre: de 7 a.m. a 7 p.m.

-Sábado 8 de diciembre: de 7 a.m. a 3 p.m.

-Domingo 9 de diciembre: de 7 a.m. a 3 p.m.

Vale precisar que en estos horarios solo se atenderán a las personas que aún faltan recoger su DNI y que hayan solicitado el duplicado del mismo, en caso se le haya extraviado o se lo hayan robado.

En estos casos, se debe presentar la denuncia de robo en la comisaría del distrito donde ocurrió o hacerla por internet en la web "Denuncia Virtual por Pérdida de Documento" de la Policía Nacional. Este paso es importante porque así el ciudadano evitará que otras personas o los delincuentes puedan usar el DNI. Sin embargo, este no es un requisito para el trámite.

Todos los demás servicios y trámites serán atendidos en su horario habitual. Los pasos para solicitar el duplicado del DNI los puedes ver aquí.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe