Referéndum 2018 y segunda vuelta: ¿Desde cuándo empieza a regir la 'ley seca'?

Entre las restricciones electorales que empezarán a regir con motivo del referéndum 2018 y la Segunda Elección Regional que se realizarán en simultáneo el próximo domingo 9 de diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó aquellas a tener en cuenta por la población.

Desde las a.m. del sábado 8 de diciembre quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas hasta las 8 a.m. del lunes 10 de diciembre. Su vulneración se sanciona con cárcel no mayor de seis meses, multa de S/2.790 y pena accesoria de inhabilitación.

Durante el día del sufragio, el domingo 9, de 8 a.m. a 4 p.m. no están permitidos los espectáculos populares ni las funciones en cines y teatros, ni reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio.

Yessica Clavijo, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, anunció que los fiscalizadores de la institución realizarán continuos operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe