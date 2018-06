Un grupo de directores regionales de educación cuestionaron la convocatoria de una nueva huelga docente a partir del lunes 18 de junio. De este modo, respaldaron la posición del Ministerio de Educación (Minedu) respecto a que la protesta anunciada por una facción del gremio magisterial carece de fundamento.



El pasado 26 de mayo, el Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del Sutep, liderado por el dirigente Pedro Castillo, convocó a una paralización indefinida desde el próximo lunes, a fin de que el sector Educación concrete una serie de mejoras salariales y laborales para los maestros.

−"No va a haber huelga"−

En una reunión entre funcionarios regionales de Educación y representantes del Minedu, Paula Luksic, titular de la Dirección Regional de Educación (DRE) del Cusco, señaló que en su región "no va a haber huelga". Esto, luego de haber sostenido una mesa de diálogo con el sindicato local (SUTE Cusco).



"La educación no puede parar pues el derecho fundamental a estudiar de los niños es más importante que los derechos de los maestros y cualquier otra persona. Hace poco nos visitó la viceministra de Gestión Pedagógica, Susana Helfer, y con todos hemos llegado a buenos acuerdos", dijo Luksic.



El jefe de la DRE de Puno, Maximiliano Cornejo, también indicó que la paralización de los maestros "afecta enormemente a los escolares", sobre todo en una región como la suya que es una de las que presenta "mayores problemas de conflictividad" en el país.



En tanto, Edgar Meneses, de la DRE de Ayacucho, precisó que, tras la huelga docente del año pasado, las clases perdidas no se recuperaron en su totalidad, pese a que fueron reprogramadas por las autoridades. "Yo también soy profesor y entiendo las demandas de mis colegas, pero eso no quiere decir que se debe repetir lo que ocurrió en el 2017", dijo.

−Situación en el norte−

José Luis Calle, director regional de educación de Piura, señaló que "la educación no puede estar sujeta a coyunturas políticas". En esa línea, agregó, sería muy difícil recuperar las clases perdidas si es que el gremio de Castillo iniciara una nueva protesta de manera indefinida.



Al respecto, la viceministra Helfer informó que se realizará "un trabajo concertado, articulado y de cogestión" con todas las regiones para que las clases no se vean afectadas. En tanto, el Minedu inició una campaña llamada #LaEducaciónNoPara, a fin de informar a la opinión pública sobre las desventajas de que se concrete la huelga docente este año.