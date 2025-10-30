José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

Reniec fue advertida en 2021 de no exponer la dirección de los ciudadanos: la historia de la difusión de información sensible
Lo que pretendía contribuir a un proceso electoral confiable ha terminado por ocasionar reclamos por la difusión de información sensible. Esto ocurre desde el 27 de octubre, cuando la web del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó la Lista del Padrón Inicial (LPI). Desde entonces hasta el mediodía del 29 de octubre, los ciudadanos podían visualizar nombres completos, direcciones y números de DNI propios y de otros electores.

