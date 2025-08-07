¿Dónde ocurrió el último sismo HOY? El Perú está situado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, esta característica geológica lo hace uno de las zonas con mayor actividad sísmica debido a la unión de placas tectónicas. Esta es la razón por la que nuestro país es una zona altamente sísmica. En el siguiente párrafo te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: Revisa la naturaleza de cada movimiento, desde temblores, sismos de media y mayor intensidad hasta las alertas de un posible terremoto. Todo desde los informes del IGP (Instituto Geofísico del Perú) y redes sociales de la misma entidad:

Último temblor en Perú hoy

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0519

Fecha y Hora Local: 06/08/2025 13:24:45

Magnitud: 3.6

Profundidad: 58km

Latitud: -13.44

Longitud: -76.57

Intensidad: II-III Tambo De Mora

Referencia: 42 km al O de Tambo De Mora, Chincha - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 6, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0516

Fecha y Hora Local: 05/08/2025 03:49:52

Magnitud: 4.0

Profundidad: 18km

Latitud: -9.84

Longitud: -75.65

Intensidad: III Codo Del Pozuzo

Referencia: 28 km al SO de Codo Del Pozuzo, Puerto Inca - Huanuco — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 5, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0517

Fecha y Hora Local: 05/08/2025 18:31:19

Magnitud: 4.1

Profundidad: 21km

Latitud: -8.94

Longitud: -80.51

Referencia: 187 km al SO de Trujillo, Trujillo - La Libertad — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 5, 2025

Recomendaciones en caso de un temblor, terremoto u otros desastres naturales:

Con el propósito de incentivar la prevención y mantener informados a los peruanos, INDECI pidió que cada ciudadano tuviera en cuenta un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, principalmente un sismo de gran magnitud. A lo largo del 2024 se realizaron dos simulacros de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicaciones como radios a pilas, linternas y más.

Esto es lo que debe tener tu mochila de emergencia: