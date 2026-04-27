Último temblor en Perú hoy vía IGP | El Perú se ubica en una zona de gran actividad sísmica, ya que se asienta en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Por esta razón, no es novedad que la región peruana sea propensa a sufrir sismos de magnitud variada en puntos estratégicos como Ica, Arequipa o Lima u otras regiones que se ven afectadas por su ubicación y el movimiento de las placas tectónicas. Cabe resaltar que no solo el Perú corre con este tipo de riesgos, sino también otros países vecinos, a lo largo de Sudamérica, los cuales presentan características similares a las tierras peruanas. Otro país que también es propenso a sismos de gran magnitud es la lejana región nipona, Japón.

En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de baja magnitud, sismos de media y alta intensidad, y alertas por un posible terremoto. Todo ello detallado desde los informes del IGP.

Último temblor en Perú:

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0231

Fecha y Hora Local: 26/04/2026 14:23:09

Magnitud: 4.0

Profundidad: 124km

Latitud: -10.00

Longitud: -74.74

Referencia: 39 km al NE de Puerto Bermúdez, Oxapampa - Pascohttps://t.co/Q1ESbK0Gps — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 26, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0230

Fecha y Hora Local: 25/04/2026 20:44:58

Magnitud: 4.0

Profundidad: 135km

Latitud: -10.15

Longitud: -74.61

Referencia: 40 km al NE de Puerto Bermúdez, Oxapampa - Pascohttps://t.co/zNHO2qZL7V — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 26, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0229

Fecha y Hora Local: 25/04/2026 15:14:40

Magnitud: 5.0

Profundidad: 18km

Latitud: -14.50

Longitud: -76.28

Intensidad: III-IV Ica

Referencia: 77 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/wPCd5tvWbl — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 25, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0228

Fecha y Hora Local: 25/04/2026 04:53:40

Magnitud: 4.5

Profundidad: 126km

Latitud: -8.90

Longitud: -74.96

Intensidad: III Puerto Inca

Referencia: 53 km al N de Puerto Inca, Puerto Inca - Huánucohttps://t.co/BJ6uxbXTWI — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 25, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0227

Fecha y Hora Local: 24/04/2026 11:18:19

Magnitud: 3.7

Profundidad: 33km

Latitud: -18.21

Longitud: -71.50

Intensidad: II Ilo

Referencia: 65 km al S de Ilo, Ilo - Moqueguahttps://t.co/FmyMOYp0uQ — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 24, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0226

Fecha y Hora Local: 24/04/2026 02:04:04

Magnitud: 3.7

Profundidad: 17km

Latitud: -7.06

Longitud: -78.67

Intensidad: II-III Cajamarca

Referencia: 20 km al NO de Cajamarca, Cajamarca - Cajamarcahttps://t.co/Y3BqWRUnJM — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 24, 2026

En caso de que se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que se mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.

A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.

¿Qué debe contener tu mochila de emergencia?

Tu mochila de emergencia en caso de desastres naturales deberá contar con los siguientes artículos: