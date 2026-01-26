Ante el peligro inminente que afrontan miles de familias debido a las lluvias intensas que se presentan en el país, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que organizó una reunión de trabajo virtual con 20 gobiernos regionales del país, con el objetivo de reforzar la preparación y garantizar una respuesta oportuna que proteja la vida y los hogares de los peruanos.

La reunión se realizó en el marco Decreto Supremo N° 003-2026-PCM y contó con la participación de representantes de Cajamarca, Amazonas, Loreto, Huánuco, San Martín, La Libertad, Áncash, Junín, Pasco, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Huancavelica, Apurímac, Madre de Dios, Ucayali y Ayacucho.

Durante la jornada, se analizaron las perspectivas climáticas, meteorológicas e hidrológicas presentadas por el Senamhi, así como los avances regionales en acciones de preparación, entre ellas, la limpieza y descolmatación de ríos, quebradas y drenes, el inventario de recursos para la atención de emergencias y el fortalecimiento de capacidades para la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Asimismo, se revisaron las intervenciones previstas en el Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas, incluyendo acciones temporales en vivienda y saneamiento, y el trabajo articulado de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU), el Programa Nuestras Ciudades (PNC), el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) con los gobiernos regionales.