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Resumen

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Rony López Mija, periodista y especialista en relaciones públicas, hoy enfocado en la comunicación gastronómica. (Foto: Slava Company)
Rony López Mija, periodista y especialista en relaciones públicas, hoy enfocado en la comunicación gastronómica. (Foto: Slava Company)
/ YURI
Por Miguel Villegas

Era 1998 o 1999. Todas las tardes, junto al escritor Javier Arévalo (Nocturno de Ron y Gatos, Peisa) un grupo de jóvenes, entusiastas reporteros sin experiencia, sostenían reuniones en el sótano de la facultad para repensar un proyecto que iba a llamarse, con los meses, Redacción. El nombre no me gustaba mucho, pero la idea de ser parte sí: ahí, entre los más carismáticos muchachos estaba Rony López Mija, conversador, astuto, siempre al día con las noticias, siempre primero para elegir titulares, ángulos, y fotografías para abrir el suplemento de la USMP. Él iba a ser periodista, sin duda. Y lo fue.

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