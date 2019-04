Del Solar: reunión con comunidades de Fuerabamba solo se dará si levantan bloqueo

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró este domingo que sostendrá personalmente una reunión con las comunidades de Fuerabamba si se levanta el bloqueo del corredor minero en Apurímac.

En esa línea, se mostró confiado de que los comuneros levantarán la medida de fuerza y se podrá encontrar una solución al conflicto social.

"En mi calidad del presidente del Consejo de Ministros les he dicho que los voy a acompañar si es que el lunes levantan el bloqueo; y si se levanta el bloqueo, levantamos el estado de emergencia y el jueves tenemos una reunión para dialogar no solo con ellos sino con los tres ministros delegados Paola Bustamante, Zulema Tomas y Edmer Trujillo", sostuvo en diálogo con "Punto Final".



"Si no levantan el bloqueo, el problema se mantiene. Esperamos, porque ellos accedieron a llevar este mensaje a su comunidad, que lo levanten y que le den una oportunidad al diálogo. Si la respuesta es negativa, tendrán que venir con un tipo de explicación. Yo creo, por las horas que estuvimos dialogando ayer, que nos hubieran dicho que no si no hubieran tenido ningún grado de flexibilidad", señaló.

Al ser consultado al respecto, Del Solar no consideró necesario que el ministro Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, se aparte de su cargo por el incendio de un bus interprovincial en Fiori, en San Martín de Porres, que dejó 17 muertos la semana pasada.

Aseveró que esta tragedia "es un síntoma más de un sistema que no funciona correctamente".