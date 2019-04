Salvador del Solar: “Las Bambas es una prioridad para el Perú”

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, afirmó que el proyecto Las Bambas es una “prioridad” para el país y que el Ejecutivo busca resolver el conflicto entre la comunidad de Fuerabamba y la minera a través del diálogo.

"De hecho, Las Bambas es una prioridad para el Perú. En este momento se encuentra ante un problema que esperamos sea considerado una anécdota en el camino, sin dejar de entender, que refleja problemas más profundos que tenemos que resolver ahí mismo y en otros lugares”, señaló Salvador del Solar.

En entrevista con RPP Noticias, el primer ministro aseguró que alrededor del proyecto minero, como en el distrito de Challhuahuacho, y en las provincias de Cotabambas y Chumbivilcas, "no hay oposición".

“Tenemos confianza que alrededor del proyecto Las Bambas y lo han mencionado los propios comuneros con los que he conversado en persona. No hay oposición al proyecto, hay problemas que resolver. No hay en Chalhuahuancho, no hay en Cotabambas, ni en Chumbivilcas, oposición al proyecto. Tiene que seguir. Tenemos que encontrar maneras para que haya una armonía mayor”, añadió.

Vale recordar, que el presidente de la comunidad de Fuerabamba , Gregorio Rojas, informó que se iniciará el diálogo cuando sus asesores legales queden en libertad. A pesar de la reunión que tuvo con la Iglesia y el Estado, el líder afirmó que respetará la decisión de su comunidad.

En tanto, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba (Apurímac), aceptó este miércoles el pedido del Ministerio Público de imponer 36 meses de prisión preventiva contra los asesores legales de la comunidad de Fuerabamba, Jorge y Frank Chávez Sotelo.

El Gabinete Ministerial que encabeza Salvador del Solar recibió esta madrugada el voto de confianza del Congreso de la República.

A favor del Gabinete votaron 46 congresistas. En contra hubo 27 parlamentarios y 21 se abstuvieron.