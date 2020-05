Un adolescente resultó herido de gravedad luego de ser atacado por una jauría, en momentos que ingresó a una chacra a sacar un racimo de plátanos. Agentes policiales lo encontraron desangrándose y lo llevaron al Hospital II de Tarapoto, en San Martín.

La víctima llegó inconsciente al hospital y, al recobrar el conocimiento, reveló a su madre, Neirith Huansi Chota, que fue el propietario de la chacra quien soltó a sus perros para que lo ataquen. Luego, contó la madre, el dueño de la chacra ató al menor de una mano en un palo, y le hizo varios cortes en las piernas.

Inicialmente hubo inconvenientes para que el adolescente sea atendido en el citado hospital debido a la demanda de pacientes con síntomas de COVID-19. Sin embargo, ante la insistencia de los policías y la gravedad del caso, tuvieron que aceptarlo. En la puerta fue sometido a una prueba rápida para descarte de coronavirus.

El propietario del terreno fue identificado como Alex Arista Castro, quien fue intervenido por agentes de la comisaría de La Banda de Shilcayo. Él en todo momento puso resistencia. Tras ser interrogado respondió que en el momento de los hechos no estaba presente, pero que dejó sueltos a sus perros porque varias veces ya ha sido víctima de robo.

“Necesito justicia para mi hijo, no es posible que haya sido atacado de esa manera. Los médicos me dijeron que sus testículos están muy afectados y esperamos que sus heridas no se infecten. Mi hijo me dijo que gracias a Dios logró zafarse de la soga y escaparse, porque le quería hacer cavar su propia tumba” señaló entre lágrimas Huansi Chota.

El mayor PNP Jhonatan Gonzales Torres manifestó que Arista Castro está en calidad de detenido y el caso ya está en manos de los representantes del Ministerio Público del distrito de La Banda de Shilcayo. Además, que en las próximas horas se conocerá la situación jurídica del intervenido que en todo momento niega los cargos en su contra.

