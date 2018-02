San Martín: denuncian desaparición de menor en Rioja

Familiares de una menor de 13 años, identificada como Eymi Naomi Durand Gallardo, denuncian su desaparición en la ciudad de Rioja, ubicada en la provincia del mismo nombre, en San Martín.

Se detalla que la menor desapareció en la madrugada, vestía blusa crema, short blanco y zapatos crema. Llevaba consigo una mochila rosada. Su estatura es 1.60 aproximadamente.

Para cualquier información llamar a los números 958197331, 938177865, 952212487.

Desde Ni una menos Perú se afirma que la denuncia por la desaparición se ha puesto entre las 8 a.m. y 9 a.m en la comisaría de la Rioja, no obstante la información no ha llegado aún a las comisarías de Moyobamba y Yurimaguas.

La familia informa que a las 6 a.m. la menor fue vista en el terminal de Rioja. Asimismo, que cámaras de seguridad la captaron con una persona mayor de edad en Moyobamba a las 10 a.m.



Según un patrullero de lugar la vieron en la plaza de armas de Moyobamba tomándose fotos con una persona de tez morena y una mujer, ambos notoriamente mayores de edad.



