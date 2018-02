Menor que se encontraba desparecida fue hallada en Tarapoto

Eymi Naomi Durand Gallardo, de 13 años, quien fue reportada como desaparecida en Rioja, región San Martín, fue hallada hoy por la policía en el terminal terrestre de Selva Tours en Tarapoto. En el lugar se detuvo a un hombre y dos mujeres, quienes fueron llevados a la comisaría de la ciudad, para luego ser trasladados a la Divincri donde serán investigados por trata de personas.

Según la policía, estos sujetos trataban de llevar a la menor a Yurimaguas, donde habría sido obligada a prostituirse. Los detenidos fueron identificados como Secundino Bautista Huamuro, de 42 años, Patricia Acosta Acosta y María Silvia Altamirano. En tanto, la menor ha sido llevada a la comisaría de Alfonso Ugarte de Tarapoto.

El tío de la menor confirmó a El Comercio queEymi desapareció la madrugada del jueves. La familia realizó la denuncia respectiva, entre las 8 a.m. y 9 a.m de ese día, en la comisaría de Rioja, no obstante, denunció que las alertas respectivas no se activaron en las comisarías de Moyobamba y Yurimaguas, en San Martín.

"Nunca se activó ninguna alerta, ni a ley Brunito, ni nada. La comisaría de Rioja en ningún momento cumplió con lo que tenía que hacer", comentó.

Además, contó que agentes policiales indicaron a la familia que vieron a la menor en la plaza de Moyobamba, alrededor de las 10 a.m, tomándose fotos con una pareja. Sin embargo, los efectivos no se percataron del hecho ya que aún no habían sido alertados de su desaparición.

