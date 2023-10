Debido a las altas temperaturas registradas en Tarapoto, se reportó que los alumnos de la I.E. Alfonso Ugarte Bernal presentan sangrado de la nariz, jaquecas, y entre otros síntomas. Ante ello, el director de la institución presentó la propuesta de adelantar horas de clases.

“Tengo, diario, sangrado de nariz de los estudiantes. Constantemente ellos salen a mojarse la cabeza y a veces no tenemos agua. Y lo que estamos pensando realizar es adelantar horas. En las mañanas podemos bajar el ingreso a las 6:30 a.m. y terminar las labores a las 10:30 a.m. o 10:45 a.m.” , dijo Raúl Pérez Aguilar, autoridad institucional.

Cabe mencionar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que Tarapoto alcanzó, el pasado lunes 2 de octubre, 40.2 °C de temperatura diurna. La entidad prevé que estas temperaturas máximas y mínimas por encima de lo normal se darán hasta noviembre del 2023.

En #Tarapoto donde se registran temperaturas de 39°C, los alumnos de la I.E Alfonso Ugarte Bernal presentan sangrado de la nariz, jaquecas, entre otros síntomas.

Por este motivo, el director presentó la propuesta de adelantar la hora de clases.

Ante esta situación, los especialistas recomendaron a la población tomar agua constantemente (aunque no se tenga sed), evitar exponerse al sol en horas pico, utilizar ropa suelta y de color claro, aplicarse protector solar, utilizar sombreros y anteojos de sol.

Según el informe ‘Perspectivas climáticas’ del Senamhi, las probabilidades de tener temperaturas superiores a la normal superan el 50%. En el caso de la selva norte alta es de 51%, selva norte baja es 56%, selva central es 58% y en la selva sur la posibilidad es del 50%.