Productores agrícolas de arroz de la región San Martín cumplen este viernes el quinto día de huelga indefinida con bloqueos en distintos tramos de la Carretera Fernando Belaunde Terry, en protesta por la crisis que atraviesa el sector agrario.

La medida de fuerza, iniciada desde la madrugada del lunes 25 de mayo, ha provocado largas filas de vehículos varados, entre ellos buses interprovinciales y camiones que transportan productos perecibles. Según reportes desde la zona, la cola de unidades detenidas alcanza hasta 40 kilómetros.

Pese a la paralización, los manifestantes anunciaron que permitirán el paso temporal de vehículos en ambos carriles desde el mediodía de este 29 de mayo y durante dos horas “por cuestiones de humanidad”.

Los bloqueos se registran en diversos puntos de la región, entre ellos Nueva Cajamarca, Rioja, Bellavista, Tocache y sectores de la provincia de San Juan de Río Soritor.

Los agricultores exigen al Gobierno la declaratoria de emergencia del sector agrario, la implementación de una franja de precios para el arroz y la asignación de S/300 millones destinados a la compra del cereal.

Uno de los dirigentes del paro advirtió que la protesta continuará “hasta las últimas consecuencias”, pese a que el Ejecutivo anunció recientemente la destinación de S/150 millones para apoyar a los productores arroceros.

Agricultores mantienen bloqueos en San Martín pese a anuncio del Gobierno de destinar S/150 millones. (Foto: Captura/América Noticias)

De acuerdo con reportes periodísticos, el tránsito permanece restringido tanto al ingreso como a la salida de la región San Martín. Los agricultores precisaron que únicamente se permite el paso de ambulancias y peatones.

La paralización también viene afectando a docentes, estudiantes, comerciantes y trabajadores que necesitan movilizarse entre provincias.

Protestas también se registran en Pucallpa y otras regiones

En Pucallpa, cientos de productores arroceros realizaron movilizaciones utilizando mototaxis, tractores y otros vehículos para exigir que se detengan las importaciones de arroz.

Huelga de arroceros se intensifica en San Martín y se extiende a otras regiones del país. (Foto: Captura/América Noticias)

La protesta tenía previsto dirigirse hacia las oficinas del gobierno regional como parte de las medidas de presión impulsadas por los gremios agrarios.

Asimismo, la huelga se ha extendido a otras regiones del país. En Piura, Lambayeque y Arequipa también se reportaron concentraciones y movilizaciones relacionadas con la crisis agrícola.

Los gremios demandan mejores costos de producción, corredores viales, apoyo económico y medidas urgentes frente al impacto que enfrenta el sector agropecuario.

Hasta el momento, no se han anunciado acuerdos entre los dirigentes y el Gobierno, mientras los productores aseguran que mantendrán la paralización de manera indefinida.