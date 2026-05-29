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Paro agrario en San Martín: agricultores liberarán vía por dos horas “por cuestiones de humanidad”. (Foto: Captura/América Noticias)
Paro agrario en San Martín: agricultores liberarán vía por dos horas “por cuestiones de humanidad”. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Productores agrícolas de arroz de la región San Martín cumplen este viernes el quinto día de huelga indefinida con bloqueos en distintos tramos de la Carretera Fernando Belaunde Terry, en protesta por la crisis que atraviesa el sector agrario.

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