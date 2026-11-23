Wilbert Cenepo fue condenado a 16 años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de tocamientos sin consentimiento en agravio de una adolescente de 14 años, en la provincia de Picota, región San Martín. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Tarapoto también ordenó que el sentenciado pague S/6.000 como reparación civil a favor de la víctima.

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La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Provincial Penal de Picota, que durante el juicio oral logró acreditar la responsabilidad penal del acusado. Según la investigación fiscal, Cenepo aprovechó su condición de conviviente de la tía de la menor para cometer las agresiones en dos oportunidades.

El primer hecho ocurrió en 2022, cuando la adolescente pernoctaba en la vivienda de sus tíos. En esa ocasión, el acusado la agredió y se detuvo cuando se encendió la luz de la habitación.

El segundo episodio se registró el 3 de setiembre de 2023, en el domicilio del sentenciado. La menor había acudido a visitar a su tía y se quedó a solas con Cenepo, quien la retuvo por la fuerza y la agredió sexualmente pese a su resistencia. La adolescente consiguió empujarlo y escapar del lugar.

Tras lo ocurrido, la menor contó los hechos a su hermana y a su madre. Esta última confrontó al agresor y solicitó la intervención del área de Psicología del Centro de Salud de Pucacaca. Los profesionales del establecimiento comunicaron el caso a la Fiscalía, mientras que la familia presentó una denuncia ante la Comisaría de Picota.

La intervención de los familiares y del personal de salud permitió activar las diligencias correspondientes y reunir los elementos de convicción que sustentaron la acusación fiscal y derivaron en la condena.

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