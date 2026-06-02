Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Abogado de Alexis Alcántara cuestiona pedido de prisión preventiva. (Foto: Captura/TVPerú)
Abogado de Alexis Alcántara cuestiona pedido de prisión preventiva. (Foto: Captura/TVPerú)
Por Redacción EC

La defensa legal de Alexis Alcántara, investigado por el asesinato de Zoila Castillo y su hijo de seis años en Tocache, aseguró que la Fiscalía no cuenta con pruebas directas que lo vinculen con el doble crimen, mientras el Poder Judicial evalúa un pedido de nueve meses de prisión preventiva en su contra.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.