La defensa legal de Alexis Alcántara, investigado por el asesinato de Zoila Castillo y su hijo de seis años en Tocache, aseguró que la Fiscalía no cuenta con pruebas directas que lo vinculen con el doble crimen, mientras el Poder Judicial evalúa un pedido de nueve meses de prisión preventiva en su contra.

“No existe registro audiovisual de la ejecución de los delitos tanto del homicidio calificado como el feminicidio. Lo único acreditado por la Fiscalía es que mi patrocinado mantuvo contacto con las víctimas antes de su desaparición” , declaró el abogado del investigado al cuestionar los fundamentos de la solicitud fiscal.

La audiencia se desarrolla luego de que la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza solicitara la medida coercitiva contra Alcántara, conocido mediáticamente como “El Monstruo de Tocache”, por los presuntos delitos de feminicidio en agravio de Zoila Castillo y homicidio calificado en perjuicio de su menor hijo.

Actualmente, el investigado permanece detenido en Tocache bajo una orden de detención preliminar próxima a vencer, por lo que el Ministerio Público busca que afronte el proceso recluido en un establecimiento penitenciario.

Como parte de las diligencias, Alexis Alcántara participó durante la madrugada en la reconstrucción de los hechos realizada en un hotel de Tocache. Paralelamente, los cuerpos de las víctimas son trasladados a Lima para las diligencias forenses correspondientes.

La investigación también comprende el análisis de los equipos celulares de Castillo. Según información policial, la víctima tenía dos teléfonos móviles. Uno de ellos fue encontrado destruido junto al cuerpo del menor, mientras que el segundo permanece bajo peritaje especializado.

Los investigadores buscan recuperar información que permita reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si existió la participación de terceras personas en el crimen. La Policía Nacional no descarta esta posibilidad y considera prioritario el análisis de las evidencias digitales.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Alexis Alcántara y Zoila Castillo se conocieron a través de plataformas virtuales y mantuvieron comunicación durante aproximadamente dos meses antes de concretar un encuentro presencial en Tocache, episodio que habría precedido al doble homicidio.

Mientras continúan las diligencias fiscales y policiales, el Poder Judicial deberá resolver en las próximas horas si acepta el pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público, una decisión que marcará el rumbo de la investigación por uno de los casos criminales que más conmoción ha generado en la región San Martín.